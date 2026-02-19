Lo detuvieron por amenazar a un vecino con un arma de fuego
Se hicieron dos allanamientos. Tiene 18 años. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
El avance de una investigación a cargo de la fiscalía descentralizada de Mar Chiquita en una causa por amenazas agravadas terminó con la realización de dos allanamientos en Coronel Vidal donde identificaron a dos hombres de 18 y 32 años: el más joven quedó detenido.
Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que la denuncia se presentó el martes pasado y que con los datos recabados por personal policial, desde el Juzgado de Garantías N°2 se avaló la realización de dos allanamientos en inmuebles de esa localidad ubicados sobre calle Sarasa y calle Soler.
En el lugar aprehendieron al acusado del delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y secuestraron un revólver calibre .22 y una planta de marihuana.
“También se formó otra causa por las amenazas contra el personal policial que se encontraba realizando la diligencia judicial y contra un testigo”, señalaron.
El joven quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
