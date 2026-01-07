"Fiscales cómplices": vecinos del barrio San Carlos se hartaron de los robos y coparon la comisaría

"No vamos a perder un vecino", se lee en una de las banderas que prepararon para la movilización.

Luego de que motochorros balearan a un hombre en la puerta de su vivienda, ubicada en Olavarría al 4300, decenas de vecinos del barrio San Carlos se congregaron en la misma cuadra donde ocurrió el asalto para exigir mayor seguridad en la zona y se movilizaron hacia la Comisaría Novena, donde exhibieron carteles con fuertes mensajes para las autoridades.

Enmarcados en una preocupante ola de inseguridad, que no se resume únicamente en el hombre al que le dispararon por la espalda, los vecinos decidieron reunirse en Olavarría y Larrea -la ubicación del pasado asalto- y marchar hacia la dependencia policial, con el objetivo de solicitar "respuestas, presencia policial y acciones concretas".

Una vez allí, desplegaron numerosos carteles con contundentes críticas por el lamentable momento que atraviesan. "Fiscales cómplices", "Estamos regalados", "Municipio ausente" y "Retenes, no circo", fueron algunos de los carteles que se logran leer en las imágenes a las que accedió 0223.

Además, una bandera que encabezaba el reclamo rezaba "San Carlos exige seguridad" y "No vamos a perder un vecino", puntualmente por el último episodio en el que la víctima no perdió la vida "de casualidad" y fue intervenido quirúrgicamente este martes en el Hospital Privado de Comunidad (HPC).

Una multitud de vecinos camina hacia la Comisaría Novena para exigir mayor seguridad.

Por fuera del dramático hecho, que fue la gota que rebalsó el vaso, el barrio San Carlos hace rato que se transformó en el objetivo especial de los motochorros, e incluso sus residentes debieron crear una cuenta de Instagram para visibilizar la problemática, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades.

Además del sujeto que recibió un disparo por la espalda después de haber entregado su moto a los delincuentes, hace menos de una semana también le robaron a una mujer de 60 años que llegaba a su domicilio, en Olavarría y Juán José Paso. La abordaron por detrás, la tiraron al suelo y le arrebataron la cartera.

Lo mismo sucedió en noviembre, cuando delincuentes no identificados ingresaron a una propiedad situada en General Paz entre Paso y Vieytes, ataron al joven que se encontraban en el interior, lo golpearon, dieron vuelta la casa y se llevaron dos notebooks, entre otros elementos de valor.