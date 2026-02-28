La historia detrás de los trencitos de la alegría de Mar del Plata: "Somos el Disney bizarro de la ciudad"

"Lo que más me gusta del laburo es hacer feliz a los nenes. Que digan 'Fuaaa, ahí está el Hombre Araña'", contó a 0223 el Spiderman del clásico "Trencito de la Alegría" que recorre las calles de Mar del Plata.

"Es un proyecto familiar, que se inició de esa manera. Mi viejo consiguió la parada en la Plaza Colón y después empezamos a crear este monstruo", expresó Federico Malagutti, el dueño de Tartaruga Express.

"Somos el Disney bizarro de la ciudad", dijo Malagutti y agregó: "Es lo que queda al alcance de todos y es accesible. Te divertís y es una manera distinta de conocer Mar del Plata. Le metemos cariño".

"Pasaba un día y vi un montón de muñecos. Me llamó la atención tratar de ser uno, me inscribí y al final terminé quedando como Rumi", contó una de las trabajadoras de Tartaruga Express, quien toma el rol de una de las Guerreras del K-Pop en la aventura. Y el Stich de Plaza Colón agregó: "Empecé hace poquito y me va gustando la verdad".

En una ciudad que se reinventa en cada temporada, el trencito se mantiene firme y fiel a su promesa: "Siempre al alcance de todos".