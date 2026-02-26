"Dijeron que mi hijo nunca iba a sonreir": la conmovedora historia de Milo, que dio origen a un libro y a un cambio de vida

Cuando Milo nació, a Florencia Di Croche los médicos le dijeron que su hijo tenía una condición discapacitante irreversible. Que su bebé no iba a hablar nunca, que no iba a poder caminar, no iba a sonreír ni a decirle "mamá". Durante los tres años posteriores, Milo atravesó internaciones en terapia intensiva y domiciliarias, adoptando múltiples cuidados que lo ayudaron a torcer lo que estaba escrito.

Hoy tiene 6 años y logró sobreponerse a un diagnóstico demoledor acompañado en cada momento por su familia. Los médicos lo llaman milagro, pero para Florencia que Milo viva como cualquier niño de su edad es el resultado "del hacer".

"Yo dejé de escuchar el futuro que planeaban los médicos para él y empecé a conectar al 100% con todo lo que podíamos hacer. Era Milo el que nos iba a mostrar cómo correr sus límites, él pudo con todo", contó Flor a 0223 y sumó: "Su coeficiente intelectual está a la par de los chicos de su edad. Estamos muy agradecidos y felices de que viva su infancia así, tan libre".

Esta historia de resiliencia dio origen a "Amar para sanar", el primer libro de Florencia Di Croche, que comenzó a escribir "como desahogo" dentro de la terapia intensiva donde su hijo luchaba contra lo irreversible. "Cuando Milo tenía 3 años y medio le cerraron la traqueotomía. Ya había logrado sobreponerse a la mayoría de sus limitaciones y entonces no teníamos tanto tema clínico diario del que ocuparnos. Ahí volví a agarrar lo que había escrito y dije 'esto es un libro'".

Sin romantizar el proceso ni desestimar el dolor, Florencia plasmó en su primera obra literaria las decisiones y las herramientas que transformaron su manera de vivir, en el camino que atravesó acompañando a su hijo: "Tenía ganas de transformar todo lo que habíamos vivido en un libro que le pueda servir a alguien". A través de la historia de resiliencia de Milo surgió "Amar para sanar", que se propone cuestionar lo establecido, los límites que muchas veces aceptamos sin poner en duda.

El día que lo imposible fue posible

La transformación en el modo de entender lo que Milo estaba atravesando no fue de un día para el otro para Flor: "Mi primer despertar fue cuando él tenía tres meses. A medida que lo iba conociendo y que veía las ganas que tenia de poder con todo me di cuenta de que estaba bien el camino por el que íbamos. Mi marido decía que iba a poder desde el minuto cero, a mí me costó más".

"En el sanatorio habían dicho que por su condición genética no iba a sonreír nunca. Un día, adelante de las pediatras que estaban haciendo la recorrida diaria, Milo empezó a sonreír y ahí entendí que iba a ser él quien nos muestre cómo correr sus limites", contó Florencia y agregó: "Milo me enseñó que como mamá tenía que pararme del lado de la posibilidad, que así iba a poder llegar más lejos".

Y un día, lo que los médicos creyeron imposible, sucedió. "Estaba sentado en su sillita para comer, dijo 'mamá' y yo me desarmé", recordó Flor y agregó: "Vengo celebrando hito tras hito de la vida de mi hijo, cada paso para cualquier persona puede ser muy natural en el crecimiento de sus hijos y para mi todo es digno de celebrarlo. Me acuerdo de ese día y me emociono hoy".

Correr los límites

Recientemente, Florencia compartió su historia acompañando a Milo en una charla TEDx que se llama "A correr los límites" y habla de cómo "desafiar lo que te dicen que es imposible". "Cuento cómo logró sobreponerse Milo, porque es mi mayor maestro de vida. Mi hijo me enseñó las cosas más importantes y siento que esto mismo nos pasa a todos en cualquier orden de la vida", expresó.

"Me siguen llegando mensajes agradeciéndome por la inspiración que genera la charla. Creo que nos interpela a todos, porque nos acostumbramos a vivir desde nuestros propios límites y no nos animamos a mirar hacia otras posibilidades, como cuando te dicen un discurso que te achica, cuando estás en un trabajo que no te reconoce o en un entorno que no te invita a expandirte", sintetizó Flor.

La respuesta de la gente que escuchó su charla, leyó su libro o simplemente conoció su historia "me interpela porque es mover corazones y despertar consciencias". "Recibo muchos mensajes de admiración por lo que tuvimos que atravesar como familia y siempre digo que no lo hicimos solos. Desde el equipo médico que nos acompañó hasta el entorno de gente que estuvo y que está hoy en la vida de Milo, los que decidieron estar cerca y acompañar".

Además expresó que le "llena el corazón que a la gente le llegue el mensaje que tenemos para transmitir", porque es "tomar consciencia de la vida finita, de que lo más inesperado te puede pasar de la noche a la mañana, de que muchas veces estamos en automático y concentrados en lo que no tenemos en lugar de en lo que sí tenemos".

"Milo le puso cuerpo a dejar un mensaje muy grande para todos y eso cambió hasta mi profesión. Me demostró que mi rol como mentora era más grande que yo misma y me interpeló tanto que decidí cambiar por completo mi trabajo, dejar de perseguir los sueños de otros para construir mi emprendimiento, donde tengo más libertad y estoy más presente en la vida de mi hijo", sintetizó Flor y cerró: "Además encontré mi propósito ayudando a mujeres a ir por sus objetivos y a generar más equilibrio en sus vidas".

El libro está disponible en todo el mundo a través de Amazon y en Argentina se imprimirá en marzo. Podés conseguir tu preventa a través del siguiente link.