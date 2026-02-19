Pedro Saborido: "Hablás de historia pero siempre hablás del presente"

“Historias Argentinas” es la propuesta que el historiador Felipe Pigna y el escritor, guionista, productor y director de radio, teatro, cine y tevé Pedro Saborido traen este viernes a la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium.

“Con Felipe nos conocemos hace años. Nos hemos cruzado en los pasillos de los canales, como invitados a programas yo miraba sus programas, él los míos y siempre decíamos cuando nos veíamos “tenemos que hacer algo””, dice a 0223 Saborido al tiempo que asegura que, si bien Historias Argentinas es un diálogo entre ellos “terapéutico” y recorre tres ejes claves de la historia, siempre tiene algún chiste o surge alguna anécdota nueva. “En el espectáculo soy más el espectador que disfruta de escuchar las anécdotas que cuenta Felipe”, dice.

La charla recorre tres grandes ejes “Civilización y barbarie”, “Identidad argentina” y “Revoluciones” en la que ambos tratan de entender, analizar y reflexionar sobre diferentes historias. “Los tres temas siguen relacionados de alguna manera en la vida cotidiana. Todo en algún punto tiene que ver con las revoluciones”, indica.

siempre hay un momento en el que decís parece que hablamos del presente, eso pasa mucho”

“Hablas de historia y, asegura al tiempo que detalla que es algo que pasa en todos los escenarios en los que se presentaron. “En eso coinciden y coinciden en que todos aplauden a Güemes”, dice con una sonrisa mientras señala que las diferencias en el público no son geográficas, sino que se notan en ciertos momentos.

Por otra parte, consultado sobre la identidad del argentino, Saborido asegura que “el argentino es un sin fin de identidades” y agrega: "lo ves en Mar del Plata en esta época que confluye gente de todo el país. ¿Qué nos une además del futbol?", sostiene.

Por último, Saborido asegura que el país atraviesa una etapa que califica como difícil. "Estamos viviendo un momento difícil, de mucho versus, donde una parte del país está de acuerdo con someterse a la obediencia a Estados Unidos... es parte de la historia también", cierra.

*"Historias Argentinas" se presenta este viernes a las 20:30 y a las 22 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro.