Homicidio

Horror en Mar del Plata: matan a un hombre y queman su casa

Ocurrió en un barrio ubicado al oeste de la ciudad. La fiscal Florencia Salas está a cargo de la investigación. 

El homicidio ocurrió en la zona conocida como Villa Gascón. Foto ilustrativa.

8 de Enero de 2026 10:30

Por Redacción 0223

Un hombre fue asesinado de al menos un balazo y los presuntos autores del hecho posteriormente incendiaron su casa. Investigan los motivos del cruento homicidio, el primero del 2026.

La víctima vivía en una casa ubicada en Gascón 7700. La fiscal Florencia Salas acude al lugar.

NOTICIA EN DESARROLLO

 

 

