Horror en Mar del Plata: matan a un hombre y queman su casa

El homicidio ocurrió en la zona conocida como Villa Gascón. Foto ilustrativa.

Un hombre fue asesinado de al menos un balazo y los presuntos autores del hecho posteriormente incendiaron su casa. Investigan los motivos del cruento homicidio, el primero del 2026.

La víctima vivía en una casa ubicada en Gascón 7700. La fiscal Florencia Salas acude al lugar.

NOTICIA EN DESARROLLO