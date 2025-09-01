Horror: murió un bebé de un mes y sospechan que fue asesinado a golpes por su papá

Una noticia terrible estremeció a toda la provincia de Neuquén: murió un bebé de apenas un mes y la Justicia sospecha que fue asesinado a golpes por su papá. El dramático hecho ocurrió durante el mediodía del pasado sábado, cuando personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) fue a una casa ubicada en la calle Los Olmos, en la localidad de Centenario, ante un pedido desesperado de auxilio.

Al arribar al lugar, los médicos constataron que el pequeño se encontraba sufriendo un paro cardiorrespiratorio y dispusieron su inmediato traslado al hospital Natalio Burd. Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud realizados en la guardia, se confirmó su fallecimiento poco después. La madre del niño, de 35 años, declaró ante las autoridades que durante la madrugada estaba con su pareja, un hombre de 32.

Esa noche, alzó al nene y se le cayó accidentalmente de los brazos, en base a su propio relato. De acuerdo a su versión, en ese momento el chico permaneció consciente y sin signos de dolor. De todas formas, indicó que, durante el transcurso de la mañana, el bebé comenzó a mostrar signos de palidez y dificultades respiratorias, lo que motivó el llamado urgente a los servicios de emergencia cerca del mediodía.

Su alocución hizo dudar al equipo médico y reportaron el caso a las autoridades de las fuerzas de seguridad. Una de las primeras disposiciones tuvo relación con el cuerpo del fallecido y su traslado a la morgue para realizar una autopsia: el informe preliminar reveló que el menor de un mes murió como consecuencia de múltiples traumatismos.

Con ese resultado, el Ministerio Público comenzó a trabajar bajo la hipótesis de un homicidio. El fiscal de turno Andrés Azar había dispuesto la demora preventiva del padre del niño. Al mismo tiempo, se resolvió que los otros dos hijos menores de la pareja quedaran al resguardo de un familiar cercano. Luego, se ordenó la detención formal del sujeto, quien quedó a disposición de la Justicia.