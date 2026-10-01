Entró armada a una casa “para hacer justicia” y pateó en la cara a una policía

La mujer habría golpeado la puerta de su vivienda e ingresado portando un cuchillo, mientras amenazaba de muerte a los integrantes de la familia que se encontraban en el interior.

Un llamado al 911 que denunció el ingreso de una mujer a una vivienda del barrio Aeroparque armada con un cuchillo derivó en la intervención de personal policial que logró reducirla: una de las efectivos que intervino terminó hospitalizada tras recibir una patada en el rostro.

Fueron oficiales de la UTOI y del Comando de Patrullas Norte llegaron a un inmueble en inmediaciones de las calles Daprotis y Luzuriaga donde un hombre de 45 años manifestó que había logrado quitarle un cuchillo a la mujer que permanecía dentro de la vivienda junto a su hija menor de edad.

“Según manifestó el propietario, momentos antes la mujer habría golpeado la puerta de su vivienda e ingresado portando un cuchillo, mientras amenazaba de muerte a los integrantes de la familia que se encontraban en el interior”, informaron autoridades policiales.

Los efectivos ingresaron y localizaron a la mujer, de 35 años, quien manifestó espontáneamente que se encontraba en el lugar con la intención de “hacer justicia” por un presunto abuso cometido contra una menor de edad.

Durante la intervención, la mujer habría comenzado a tornarse agresiva con los efectivos, por lo que fue esposada y trasladada al móvil policial. Una vez dentro del vehículo le pegó una patada en el rostro a una sargento de Policía, quien debió trasladarse por sus propios medios a un centro asistencial para recibir atención médica.

La mujer quedó aprehendida y el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso actuaciones por amenazas agravadas y lesiones leves a gravadas a la espera de tomarle declaración este jueves en Tribunales.