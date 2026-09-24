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Atacó a golpes a la pareja y amenazó con incendiar la casa: la detuvieron

Sucedió en el barrio Libertad. Tiene 32 años. Quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

Finalmente la imputada fue alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

24 de Septiembre de 2026 09:14

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una mujer de 32 años que el miércoles a la tarde agredió a golpes y rasguñones a su pareja fue aprehendida en el barrio Libertad tras un llamado al 911.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que llegó a la vivienda tras el aviso a la Central de Emergencias que alertó sobre una confrontación entre varias personas.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a un hombre de 51 años, quien presentaba una lesión visible en el ojo derecho y manifestó haber sido atacado por la mujer y por el hijo adolescente de la agresora.



"También manifestó que su pareja lo habría amenazado con prender fuego la vivienda si era detenida", informaron autoridades policiales.

Ante la presencia policial, la mujer se mostró alterada y adoptó una actitud agresiva hacia los efectivos, por lo que debió ser reducida y controlada.

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por lesiones agravadas, el alojamiento de la imputada en la Unidad Penal N°50 de Batán y la intervención del área de Minoridad por la situación del adolescente.

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