Advierten que el entretenimiento se concentra en un público cada vez más chico: "Hay menos clase media para gastar"

El empresario repasó la actualidad de la industria del entretenimiento en el Coloquio de Idea.

Tras el fuerte impulso de la industria del entretenimiento durante el 2022 y el 2023, cuando la necesidad de salir del aislamiento de la pandemia disparó el consumo de espectáculos, en los últimos dos años se produjo una desaceleración a nivel global. Además, en Argentina la crisis económica profundizó esa realidad. Así lo evaluó Daniel Grinbank en diálogo con 0223 en pleno Coloquio de Idea 2026.

Grinbank indicó que actualmente los grandes espectáculos siguen convocando multitudes, pero dentro de un universo de consumidores cada vez más chico: “Cada vez se trabaja para un universo menor de público porque hay menos clase media que tenga capacidad adquisitiva después de la alimentación, la educación y la salud para gastar en entretenimiento”.

Según el empresario, esto no significa que haya desaparecido el consumo cultural, sino que se encuentra cada vez más concentrado. “Siempre sigue habiendo una elite, un 20%, que tiene un alto nivel de consumo”, explicó Grinabnk en referencia al público que mantiene su capacidad para acceder a recitales masivos, obras de teatro y otros eventos.

Grinbank también vinculó la situación con una transformación que atraviesa al mercado internacional. Según él, en el hemisferio norte existe una fuerte concentración en los espectáculos de mayor escala con precios dinámicos. En esa línea, el valor promedio de las entradas se incrementó considerablemente, pasando de unos 65 dólares en el 2019 a valores cercanos a los 130 o 140 dólares en la actualidad.

Pero en Argentina, dice el empresario, se suma la desaceleración económica y el endeudamiento de las familias: “Hay una serie de variables extra que profundizan esta caída”. Además, comentó que el comportamiento del público también cambió a partir del boom de las nuevas plataformas.

Lejos de considerar que los algoritmos del streaming estén concentrando cada vez más la audiencia en los mismos artistas, Grinbank consideró que este año se observó una mayor apertura musical y que el trap, por ejemplo, perdió parte del protagonismo que tenía años atrás sin que otro género lo haya reemplazado.

En esa línea destacó el crecimiento de TikTok como plataforma para descubrir música. Según el empresario el 84% de las primeras escuchas de algunos de los temas más reproducidos en streaming se originarían en esa red social.

Más espacios en Mar del Plata

Grinbank consideró que Mar del Plata mantiene un lugar trascendente como polo turístico y cultural frente a la inminente temporada de verano. Destacó la incorporación de nuevos espacios y anticipó una programación teatral amplia.

Sin embargo, advirtió que una mayor oferta no implica necesariamente crecimiento del público. “El universo no va a crecer, me parece, el público consumidor. Entonces, en un mismo universo se va a distribuir en más salas”, valoró.

El contexto turístico también aparece como un factor determinante. Grinbank señaló que Mar del Plata y en general Argentina enfrentan una competencia con destinos internacionales y mencionó que durante las vacaciones de invierno y las vacaciones chilenas se registró menos movimiento del esperado.

“Argentina está cara”, resumió Grinbank y sintetizó con la idea de que para determinado tipo de turista Brasil puede resultar una opción más conveniente.