Tragedia: un muerto y un herido tras choque con incendio en la Panamericana

Este sábado por la mañana, un choque entre dos autos en la autopista Panamericana, en dirección a la provincia de Buenos Aires, dejó un saldo de un conductor fallecido y otro herido. El siniestro se produjo a unos 300 a 400 metros al norte de la salida de Ugarte.

Uno de los vehículos involucrados, una Honda HR-V, se incendió tras el impacto y quedó casi completamente destruido. El conductor herido fue trasladado a un centro de salud, aunque hasta el momento no se ha informado sobre su estado clínico ni sobre las causas que originaron el choque.

La empresa concesionaria AuSol emitió un comunicado para informar que solo un carril está habilitado en sentido hacia Buenos Aires, generando importantes demoras en la zona. Además, recomendó a los conductores evitar el área afectada.

AuSol detalló: “Acceso Norte sentido al Norte km 15.5 altura Ugarte. Dos vehículos, un herido y un fallecido. Un carril habilitado. A la espera de peritos. Desvío a Autopista gratuita, altura Melo. Se registran demoras. Circule con precaución”.

El operativo de emergencia continúa en desarrollo mientras se aguarda la llegada de los peritos para determinar las causas exactas del accidente y normalizar el tránsito en la autopista.