Apareció muerta dentro de una valija y la autopsia reveló algo estremecedor

La investigación por el aberrante femicidio de Bárbara Camila Aragón, la joven de 26 años hallada muerta en la ciudad de Rosario, sumó un elemento técnico fundamental para la causa judicial. Los resultados preliminares de la autopsia practicada en el Instituto Médico Legal determinaron que la víctima falleció producto de una asfixia mecánica y que el cadáver no presentaba otras lesiones defensivas visibles. El macabro hallazgo se produjo dentro de una pensión ubicada en la zona noroeste, donde el cuerpo fue descubierto envuelto en una frazada y oculto en el interior de una valija.

Cómo fue el brutal femicidio de Bárbara Camila Aragón

Por el crimen permanece privado de su libertad un hombre de 37 años identificado como Eliel S., un expolicía que había sido exonerado de la fuerza de seguridad en 2021 tras afrontar una causa por narcotráfico. Según la reconstrucción previa efectuada por las autoridades, el sospechoso y la joven se habrían contactado días antes para pactar un encuentro en la habitación que el hombre alquilaba. La fiscalía a cargo del caso formalizará en las próximas horas la imputación formal por el delito de femicidio, figura penal que contempla como única sanción la pena de prisión perpetua.

El principal sospechoso fue detenido en las últimas horas.

El testimonio de un chofer de remis resultó un eslabón determinante para localizar la escena del hecho durante la búsqueda desesperada de la familia. El conductor confirmó que trasladó a Bárbara hasta el inmueble el sábado por la mañana y que el pasaje fue abonado por el propio acusado. Minutos después de haber ingresado a la vivienda, la víctima le envió un mensaje de texto al remisero pidiéndole que regresara a buscarla, pero cuando el automóvil retornó a la propiedad nadie respondió los llamados a la puerta, lo que motivó la intervención de las fuerzas policiales.

A pesar de la aprehensión del único imputado, los familiares de la joven se movilizaron en reclamo de justicia y exigieron que se profundice la investigación sobre el resto de las personas que habitaban la pensión. Los allegados remarcaron que al momento del procedimiento policial había varios residentes presentes en el lugar donde yacía el equipaje con el cuerpo, por lo que sostienen la hipótesis de un posible encubrimiento o complicidad para ocultar el crimen.

Los amigos de la víctima la despidieron en las redes.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, desde donde se ordenaron pericias telefónicas y el levantamiento de rastros biológicos en la habitación. En tanto, las agrupaciones sociales y los allegados a la víctima -madre de dos niños pequeños- continuarán con las manifestaciones públicas para solicitar la máxima pena prevista en el Código Penal.