A 10 años del femicidio de Lucía Pérez, sus padres siguen pidiendo justicia: “Hay beneficio para los narcos"

La lluvia y el viento no detuvo esta mañana a los padres, familiares y amigos de Lucía Pérez, la joven que hace 10 años murió víctima de un femicidio que estremeció a todo el país y aún hoy se sigue pidiendo justicia hacia Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, los acusados en la causa.

Esta mañana en la puerta de los Tribunales de Mar del Plata, sus padres, Guillermo Pérez y Marta Montero, cuestionaron el accionar de los jueces en el caso, que el pasado 4 de mayo, en una nueva sentencia, unificara las condenas por narcotráfico y abuso sexual agravado, pero descartara el femicidio.

Los padres de Lucía Pérez insisten que fue un caso de "narcofemicidio". Foto: 0223.

“En este momento, ya hace 10 años se la habían llevado a Lucía y se desencadenó todo y nos quedamos sin ella. Esto fue un narcofemicidio. Ya las condenas las cumplieron los dos acusados en la parte que tenían que pagarle al Estado por ser narco. ¿Pero cuántos más serían por el femicidio de Lucía? Vemos que los beneficios nada más son para los narcos”, aseguró a 0223 Guillermo Pérez.

En tal sentido, el papá de Lucía lamentó que a 10 años del crimen y en medio de una profunda tristeza, hoy “estamos en una etapa de injusticia”.

A su lado, Marta Montero, recordó el pedido realizado semanas atrás al Concejo Deliberante para que declare persona no grata a Juan Pablo Offidani. “No queremos un narco al lado de nuestras casas, conviviendo con nosotros. Hay que expulsarlos. Nuestra sociedad no permite más este sistema narco que nos está destruyendo la vida de las personas, de las mujeres, de los hijos, de la familia”, expresó.

Familiares y amigos de Lucía Pérez volvieron a pedir justicia, a 10 años del femicidio. Foto: 0223.

Para la mamá de Lucía, los narcotraficante “se llenan los bolsillos y hacen lo que quieren con nuestras vidas. Manejan la justicia, como ellos quieren, porque tienen todo el poder que no tenemos nosotros. Ellos la mataron a Lucía, esto es un femicidio. Deben ser condenado por femicidio, que eso es lo que hemos apelado y hoy estamos en la Corte”, subrayó.

En ese marco, consideró que existe un marcado avance del narcotráfico en los barrios. “A Lucía la captan en el colegio, el lugar más sagrado que uno tiene para llevar sus hijos. ¡Es un horror! Y el Estado, ¿dónde estaba?”, se preguntó Marta.

Familiares y amigos de Lucía Pérez volvieron a pedir justicia, a 10 años del femicidio. Foto: 0223.

Y volvió a apuntar a la justicia y pidió a que “cada juez que incumple una ley tendría que tener un descuento en su sueldo. Porque la peor grosería fue condenar por femicidio y al año siguiente sacar el femicidio”, recordó. “Seguiremos así luchando por Lucía y por todas las Lucías que nos llevan todos los días de nuestra vida”, concluyó.