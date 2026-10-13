Martilleros cumplieron 65 años y advirtieron por la desregulación: “El riesgo es para la comunidad”

Guillermo Oscar Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, encabezó el acto por el Día del Martillero y los 65 años de la institución, en su sede de Bolívar al 2900.

El debate por la desregulación de distintas actividades profesionales genera preocupación entre los martilleros de Mar del Plata. En el marco de la celebración de su día y de los 65 años de la creación del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial, su presidente, Guillermo Oscar Rossi, sostuvo que la continuidad de estas instituciones es fundamental para proteger a la sociedad.

“Estamos muy firmes en defensa de nuestra profesión, en defensa de nuestros colegios profesionales”, aseguró Rossi durante el acto realizado este martes en la sede de Bolívar 2948. En ese sentido, advirtió que la eventual desaparición de los colegios no representaría un riesgo para los profesionales, sino para la comunidad.

El 26 y 27 de noviembre se realizará en Mar del Plata el Congreso Provincial Inmobiliario.

“Se habla de una desregulación que, como lo manifestamos siempre, la actividad nuestra es libre, no está regulada. En este momento estamos trabajando muy fuertemente, estamos mostrando a la comunidad, incluso en publicaciones y videos, qué puede llegar a pasar si desaparecen los colegios profesionales”, explicó. Para el titular de la institución, el rol de estas entidades excede la representación de quienes ejercen la actividad. “Se necesita la institución Colegio Profesional para defender a la sociedad toda”, remarcó.

Los 65 años del Colegio y el desafío de acompañar a Mar del Plata

La celebración reunió el reconocimiento a la trayectoria de la institución y a los profesionales que cumplen años en el ejercicio de la actividad. Rossi destacó que los 65 años representan un recorrido ligado al desarrollo de la ciudad.

Guillermo Oscar Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, encabezó el acto por el Día del Martillero y los 65 años de la institución, en su sede de Bolívar al 2900.

“Es un número muy fuerte, muy importante y 65 años en donde el colegio va acompañando y fue acompañando el crecimiento de la ciudad”, señaló. También expresó su orgullo por la profesión y agradeció el acompañamiento de los colegas y de los medios de comunicación.

Alquileres: un buen movimiento pese al clima

Rossi también evaluó el movimiento turístico del último fin de semana largo, que funcionó como una primera referencia de cara a la próxima temporada de verano. Aunque las condiciones climáticas no acompañaron, el presidente del Colegio consideró que hubo una respuesta positiva en materia de ocupación. “No tuvimos buen acompañamiento del tiempo, pero, así y todo, hubo una buena ocupación y fue el primer paso, el primer puntapié de lo que va a ser la temporada”, afirmó.

El debate por la desregulación de distintas actividades profesionales genera preocupación entre los martilleros de Mar del Plata.

En ese contexto, señaló que muchos propietarios se acercaron para poner sus unidades en condiciones de cara al verano. Además, puso las expectativas en los dos fines de semana largos de noviembre, que podrían generar un nuevo impulso para la actividad turística e inmobiliaria.

“Esperemos que el tiempo se acomode, se estabilice y eso nos va a dar una ayuda importante para este puntapié de una temporada de verano que creemos que va a ser buena”, sostuvo.

Mar del Plata será sede del Congreso Provincial Inmobiliario

Por último, Rossi anunció que el 26 y 27 de noviembre se realizará en Mar del Plata el Congreso Provincial Inmobiliario, un encuentro que convocará a representantes de los 20 colegios departamentales de la provincia de Buenos Aires.

Según anticipó, la agenda incluirá exposiciones, charlas y espacios de trabajo vinculados con la actividad. El evento volverá a tener como sede a la ciudad, que ya recibió una edición anterior hace dos años. “Es un evento muy fuerte y muy importante y, como siempre, una vez más, vienen todos los colegios a Mar del Plata”, destacó Rossi, quien manifestó su satisfacción por recibir a los representantes del sector inmobiliario bonaerense.