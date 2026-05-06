Mar del Plata: advierten por el impacto de eliminar la Zona Fría y el riesgo de un invierno con tarifas más altas y problemas de gas

El concejal Juan Manuel Cheppi advirtió sobre las consecuencias que tendría en Mar del Plata la posible eliminación del beneficio de la Ley de Zona Fría, luego de que el gobierno nacional volviera a plantear esa medida a nivel país.

“Milei quiere que los marplatenses paguen más caro el gas… justo cuando empieza a sentirse el frío, en una ciudad donde el año pasado, en pleno julio, se cortó el servicio”, señaló.

En la ciudad, más de 220 mil hogares reciben este beneficio, con descuentos del 30% en la factura y del 50% para sectores vulnerables. Su eliminación implicaría un aumento directo en las facturas en el momento de mayor consumo.

Además, recordó que el invierno pasado hubo cortes que afectaron a hogares, escuelas y comercios, y advirtió que hoy existe una obra clave paralizada (la Planta Compresora Las Armas) que permitiría mejorar el servicio.

“Estamos entrando a un invierno que va a ser durísimo y con problemas que ya conocemos. Defender la Zona Fría es defender a Mar del Plata”, concluyó.