Demoraron a una pareja por tener sexo en la calle: el hombre amenazó a la policía diciendo que era hijo de un juez

El pasado domingo una pareja fue demorada tras un operativo policial en las calles Laprida y Garibaldi de Rosario. La Policía llegó al lugar después de que un transeúnte denunciara que un hombre y una mujer mantenían relaciones sexuales dentro de una Hilux estacionada en la calle.

Se trata de un hombre de 34 años y de una mujer de 30, que se negaron a ser identificados cuando los agentes se acercaron a la camioneta. El hombre incluso los amenazó, diciendo que los podía hacer echar de la fuerza ya que su padre había sido juez y responsable de la condena a Los Monos.

Además se negó a hacer el test de alcoholemia y narcolemia, por lo que fue esposado y llevado a un patrullero. Antes de trasladarlo a la comisaría 15ª, el hombre empezó a dar patadas dentro del móvil y rompió el vidrio de la puerta trasera, provocando heridas en una suboficial.

La camioneta Hilux fue llevada por personal de Tránsito municipal hasta el corralón y la pareja fue aprehendida. El fiscal Guillermo Apanowicz ordenó posteriormente la libertad de la mujer sin formación de causa penal.

Minutos después, también la del hombre, aunque en su caso sí con formación de causa penal por los delitos de daños y lesiones. Ahora, el legajo pasó a manos de la fiscal Silvana Valero, de la Unidad de Salidas Alternativas.