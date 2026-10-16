Gravísimo accidente: se enredó con una soga al subirse a un taxi y casi pierde una pierna

En un extraño episodio, un hombre de 57 años por pocos centímetros casi padeció la amputación de una de sus piernas luego de sufrir un grave accidente en el interior de un taxi.

El hecho ocurrió este jueves pero se dio a conocer esta mañana: la víctima se subió a un taxi frente al ingreso del Hotel Dorá, ubicado en Buenos Aires al 1800. Fuentes oficiales consultadas por 0223, indicaron que la pierna derecha del pasajero habría quedado enredada con una soga que se encontraba en el acceso al hotel. Cuando el taxi arrancó, la soga se habría enganchado en el eje trasero, generando una tensión que provocó la grave lesión.

El taxi involucrado en el grave accidente.

Ante los gritos de la víctima, el conductor detuvo la marcha y rápidamente solicitó asistencia de una ambulancia: personal médico asistió al hombre y lo trasladó en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde debió ingresar a quirófano.

El lugar del grave accidente.

Según pudo saber este medio, el corte en la pierna fue muy profundo pero por escasos centímetros no llegó a amputarle el miembro inferior.

Personal de la Subcomisaría Casino intervino en el lugar y realizó las primeras actuaciones, mientras que efectivos de Policía Científica llevaron adelante las pericias correspondientes. Por su parte, inspectores de Tránsito dispusieron el secuestro del taxi debido a la falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y a que el conductor carecía de licencia con categoría habilitante.

El taxi fue secuestrado por falta de documentación.

Interviene la UFI N.º 11, que dispuso actuaciones bajo la carátula “lesiones por accidente”, la correcta identificación del conductor y el relevamiento de cámaras de seguridad para establecer las circunstancias del hecho.