Tropezó con una tapa de un desagüe en la calle, quedó grabado y ganó un juicio millonario

Una vecina de Mar del Plata ganó un juicio contra la empresa estatal de saneamiento de la ciudad luego de sufrir una violenta caída en la vía pública provocada por la mala instalación de una tapa de cemento. El hecho ocurrió en diciembre de 2022, cuando la mujer caminaba por un sector residencial y, al pisar la cubierta de la red de servicios sanitarios, la estructura floja cediendo a su paso hizo que perdiera el equilibrio. A raíz del impacto contra el suelo, la víctima sufrió diversas lesiones en las piernas, las manos y la nariz.

Cómo fue el reclamo de la víctima que terminó en juicio

El elemento determinante para destrabar la causa judicial fue una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana, la cual registró la secuencia exacta del accidente. El video incorporado al expediente dejó al descubierto que la tapa circular, de unos 60 centímetros de diámetro, carecía de fijación, no contaba con ninguna señalización preventiva para los transeúntes y se desplazaba de forma peligrosa al menor contacto, representando una trampa invisible para cualquiera que transitara por la zona.

Una cuadrilla acudió para reemplazar el elemento defectuoso. (Crédito: Infobae)

Frente a la demanda presentada por la damnificada, la empresa prestadora intentó desligarse de la responsabilidad argumentando que la estructura se encontraba en una zona parquizada fuera del trayecto peatonal habitual y que la víctima debió haber circulado con mayor precaución. Sin embargo, las inspecciones judiciales y las declaraciones de los testigos demostraron que en ese tramo de la cuadra no existía una vereda ni una senda peatonal delimitada, por lo que los vecinos no disponían de una alternativa segura para caminar sin exponerse al tránsito vehicular.

La posición de la compañía demandada terminó de desmoronarse tras la presentación de una segunda grabación audiovisual dentro de la causa. En ese registro quedó documentado cómo, pocas horas después de iniciado el reclamo administrativo por parte de la mujer, una cuadrilla de la firma estatal acudió al lugar para reemplazar la cubierta defectuosa, una acción que el magistrado interpretó como un reconocimiento tácito de que la instalación requería reparación urgente y presentaba un riesgo evidente.

La empresa pagó por daño moral y gastos terapéuticos. (Crédito: Infobae)

Con todos estos elementos probatorios sobre la mesa, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Mar del Plata determinó la responsabilidad de la empresa por el incumplimiento de sus deberes de mantenimiento y control. La sentencia ordenó abonar una indemnización a la víctima en concepto de daño moral y gastos terapéuticos por los padecimientos sufridos, disponiendo además que el monto sea actualizado con los intereses correspondientes y que las costas del proceso judicial sean asumidas de manera integral por la firma estatal.