Atacó a golpes a la pareja y lo detuvieron

El personal acudió a una vivienda de Gutenberg al 4800 tras el llamado a la Central de Atención Telefónica de Emergencias.

El llamado al 911 que hizo una mujer que era agredida por su pareja en el interior de su casa en el barrio Cerrito Sur permitió detener a un hombre de 53 años.

El personal acudió a una vivienda de Gutenberg al 4800 tras el llamado a la Central de Atención Telefónica de Emergencias, en el que una mujer solicitaba auxilio por una pelea con su pareja.

Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima, de 35 años, que pedía ayuda y aprehendieron al agresor, que la había golpeado en distintas partes del cuerpo.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la formación de causa por lesiones agravadas por mediar violencia de género y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.