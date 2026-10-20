Crucero en Mar del Plata: cómo es por dentro el Seaventure y cómo será su viaje a la Antártida

El Seaventure es el primer crucero que desembarcó en Mar del Plata. Foto: 0223.

El crucero internacional de expedición Seaventure llegó este martes a la costa de Mar del Plata y su arribo no solo generó alegría en el sector turístico, sino también en su tripulación. Su capitán consideró que la terminal de la Base Naval “es adecuada” y “de primer mundo”.

El Seaventure llegó por primera vez a Mar del Plata y amarró en la Base Naval antes de continuar su expedición hacia la Antártida.

En diálogo con 0223, Arsen Prostov, el capitán del Seaventure, de nacionalidad ucraniana, se mostró “impresionado” no solo por las características de la Base Naval, sino también por la belleza del lugar. "La costa de Mar del Plata se ve muy hermosa desde el mar, desde el océano también. Cuando te acercas con la embarcación, tienes una fantástica y hermosa costa. Asimismo, el puerto está muy bien estructurado, por lo que tienes protección del oleaje y las olas, así que tan pronto como entras al puerto tienes un clima perfecto y tranquilo, y condiciones cómodas para traer el barco", ponderó.

Y traductor mediante, agregó: “Estoy realmente impresionado, porque sé que esta es una terminal militar, pero honestamente, por mi experiencia, he estado navegando por todo el mundo un montón, puedo decirles que este puerto y este muelle parecen una terminal de cruceros apropiada. Porque tienes hermosos campos alrededor, tienes un muelle blanco, es súper limpio, súper lindo, muy cerca de la orilla. Es una terminal de cruceros adecuada. Y de primer mundo”.

El capitán Arsen Prostov destacó las condiciones de la terminal marplatense y afirmó que tiene características propias de un puerto de cruceros de primer nivel.

En tal sentido, elogió la ubicación de Mar del Plata, cuyo puerto “está muy bien posicionado” para empezar la travesía hacia el continente blanco. “Esta tarde vamos a recibir algunos pasajeros a bordo y vamos a navegar todo el camino hasta la Antártida desde aquí. La localización es ideal para poder iniciar la temporada antártica. Cómo está preparada la base naval es de primer mundo. Puede ser una propia terminal de cruceros en cualquier lado”, subrayó.

El crucero cuenta con 82 camarotes exteriores distribuidos en distintas cubiertas, con opciones de alojamiento para los pasajeros de sus expediciones.

Un rompehielo que recorrió todos los mares del mundo

Según relató el capitán, el Seaventure fue construido en 1991 y ha navegado por todo el mundo navegando a través del Ártico, la Antártida, Asia, Europa y América Latina, Norteamérica,. “El buque ha tenido la posibilidad prácticamente de recorrer todo el mundo desde que fue botado, incluyendo el Ártico y la Antártida. Ha sido muy famoso por haber sido el primer buque que ha hecho los pasajes del este y el oeste en el Ártico en un solo itinerario”, explicó.

Los amplios ventanales de los espacios comunes permiten disfrutar de las vistas del océano durante la travesía hacia el continente blanco.

Por otra parte, Prostov explicó que por las características del viaje, el Seaventure fue construido para visitar las áreas polares, denominado “clase de hielo”: puede romper el témpanos de hielo de un metro de espesor, lo que le permite ir a lugares donde los buques de cruceros regulares no pueden acceder.

Las comodidades del crucero

El Seaventure tiene una eslora de 111,5 metros, una manga de 17 metros, una capacidad de 150 pasajeros y aproximadamente la misma cantidad de personas destinadas para la tripulación.

El buque tiene capacidad para transportar hasta 150 pasajeros en sus expediciones y cuenta con una tripulación dedicada a la navegación y la atención a bordo.

Entre las comodidades del Seaventure se encuentran una piscina, un gimnasio, una sauna, una biblioteca y espacios de observación para contemplar el paisaje.

El valor del crucero para sus expediciones varía según la duración del viaje y el tipo de cabina.

En su interior, el crucero tiene 82 camarotes y posee distintas comodidades, más allá que el rompehielo está equipado con estabilizadores, lo que significa que cuando recorre altos océanos y mares bravos, tu estadía a bordo es confortable.

El Seaventure dispone de embarcaciones auxiliares Zodiac para realizar excursiones y desembarcos durante sus recorridos por las regiones polares

Tarifas por Itinerario

El valor del crucero para sus expediciones a la Antártida, que incluyen a Mar del Plata como escala, varía según la duración del viaje y el tipo de cabina, pero los precios suelen superar los USD 11.000 por persona.

Antártida Clásica (11-12 días): desde los € 9.542 hasta los USD 12.066 por persona.

Cruce del Círculo Polar (15 días): desde aproximadamente USD 15.665.

Islas Malvinas, Georgias y Antártida (17-20 días): las tarifas para estas rutas más extensas oscilan entre € 12.437 y pueden superar los USD 25.550.