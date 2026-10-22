Drogas, sexo y muerte: apareció muerta en la bañadera de su casa y el único testigo reveló todo

Una joven de 28 años fue encontrada sin vida en el baño de un departamento ubicado en la calle 49, entre 25 y 26, en el barrio La Loma de la ciudad de La Plata. El hallazgo movilizó a los efectivos de la Policía Bonaerense y a los peritos de la Policía Científica, quienes iniciaron una investigación de oficio para esclarecer las causas del deceso ocurrido durante la madrugada en el interior del domicilio.

Cómo fue la misteriosa muerte de la mujer

El único testigo presencial de la escena fue un hombre de 60 años, quien declaró ante las autoridades policiales que mantenía un encuentro íntimo con la mujer al momento del desenlace. Según su testimonio, ambos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes a lo largo de la noche. En las primeras horas de la jornada, la víctima sufrió una descompensación física y se dirigió hacia la ducha para refrescarse.

Las fuerzas de seguridad no descartan ninguna hipótesis.

Al notar que la joven tardaba en salir y permanecía desmayada en la bañadera, el hombre ingresó al sanitario e intentó realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito. Minutos más tarde dio aviso a los servicios de emergencias médicas, cuyos profesionales constataron el fallecimiento. Los efectivos policiales secuestraron en la vivienda una bolsa de nylon con cocaína y una pipa de inhalación para su correspondiente análisis forense.

Las primeras inspecciones oculares realizadas sobre el cuerpo de la víctima indicaron la ausencia de signos visibles de agresiones físicas o heridas defensivas de armas. No obstante, los investigadores judiciales no descartan ninguna hipótesis de trabajo y aguardan los resultados preliminares de la autopsia para determinar con precisión si el deceso se produjo por una falla cardíaca asociada al consumo de sustancias.

El único testigo no fue detenido por el hecho.

La causa quedó caratulada de manera preventiva como "averiguación causales de muerte", bajo la órbita de la fiscalía de instrucción en turno de la capital provincial. Los investigadores avanzan con el relevamiento de las cámaras de seguridad del barrio y la toma de testimonios al entorno de la víctima, para reconstruir detalladamente las últimas horas de vida de la joven y determinar responsabilidades legales.