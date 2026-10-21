Una mujer fue atropellada cuando cruzaba la calle y será indemnizada con más de 140 millones de pesos

Responsabilizaron al conductor, Sebastián Beccacece, y a la empresa Hijos de Julio J. J. Lucchesi S.A., propietaria de la Volkswagen Saveiro involucrada.

La Justicia de San Nicolás condenó al conductor de una camioneta y a la empresa propietaria del vehículo a indemnizar con $142.285.400 más intereses y costas a una mujer de 54 años que fue atropellada mientras cruzaba por la senda peatonal en esa localidad.

El siniestro ocurrió en julio de 2025 y la víctima sufrió delicadas heridas en sus miembros inferiores, que derivaron en una operación, rehabilitación y una incapacidad física permanente.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad lograron reconstruir el accidente y permitieron que la Justicia responsabilizara al conductor, Sebastián Beccacece, y a la empresa Hijos de Julio J. J. Lucchesi S.A., propietaria de la Volkswagen Saveiro involucrada.

María Laura Salas, empleada doméstica, caminaba por la calle Benítez y al llegar a la esquina de Almafuerte, comenzó a cruzar por el sector habilitado para peatones. Según la reconstrucción judicial, había esperado a que pasara otro automóvil y estaba a solo 2,5 metros de alcanzar la vereda cuando apareció la Volkswagen Saveiro.

La mujer fue embestida cuando cruzaba por la senda peatonal y recibirá más de 140 millones de pesos.

La camioneta circulaba por la calle Benítez y giró a la izquierda para incorporarse a Almafuerte. En esa maniobra, impactó contra el costado izquierdo de la mujer, quien se deslizó sobre el capot y cayó al asfalto.

La millonaria indemnización

En el juicio, el conductor y la empresa demandada sostuvieron que la mujer había ingresado repentinamente a la calzada sin mirar y fuera de la senda peatonal. Sin embargo, las imágenes incorporadas al expediente contradijeron esa versión.

El fallo judicial, dictado el 16 de octubre de 2026 por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de San Nicolás, a cargo de Hernán Víctor Prat, benefició a la víctima, gracias a cámaras de seguridad que desmintieron que la mujer cruzó mal.

Desglose de la indemnización

• Incapacidad física y secuelas estéticas: $83.250.000.

• Daño no patrimonial: $33.300.000.

• Ingresos laborales no percibidos: $13.478.400.

• Gastos de asistencia personal: $6.600.000.

• Gastos médicos, terapéuticos y de traslado: $5.657.000.