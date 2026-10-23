"No sabe quén soy": el duro momento que atraviesa La Sole

La Sole es una de las artistas más queridas en el medio artístico y, ha sabido a lo largo de sus treinta años de carrera mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación. En las últimas horas decidió visibilizar una de las situaciones más delicadas de su vida; la salud de su papá, Omar. En medio de una entrevista, la cantante de folklore reconoció que desde hace cinco padece una enfermedad neurológica muy complicado.

‘Mi refugio’,

“El tema que está en este disco, que esestá dedicado a él”, contó La Sole durante una entrevista en la que promocionaba su nuevo disco. La artista explicó que la canción ocupa un lugar especial en su nuevo trabajo discográfico porque está atravesada por una historia personal que la conmueve profundamente.

“Mi viejo ya no sabe quién es, ni sabe quién soy yo. Y fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero de tener que seguir trabajando a pesar de eso”, confesó, al describir el impacto emocional que tuvo la situación y la necesidad de continuar con sus compromisos profesionales.

La grabación tampoco fue sencilla. “La canción la grabé una sola vez. De hecho, lo que quedó es el demo. Grabé frase por frase porque íbamos cortando. Pero bueno, necesitaba agradecerle”, explicó. Incluso reconoció que solo volvió a escucharla cuando tuvo que realizar el videoclip: “La escuché solo porque tuve que hacer el video, que es muy fuerte también porque es mi cara así a cámara”.

Al profundizar sobre sus sentimientos, habló de la dificultad de mostrar su vulnerabilidad. “Como toda gringuita, con raíces italianas y con la crianza que yo he tenido, viste que uno siempre oculta la vulnerabilidad, y siempre se sube al escenario a comerse todo”, expresó. Sin embargo, consideró que su padre merecía ese reconocimiento por haber sido un hombre justo y por confiar siempre en sus hijas.

“Además es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera”, agregó. También lamentó que su papá no pueda disfrutar plenamente de la etapa actual de su vida y de sus nietos. “Por eso me da mucha pena lo que está pasando porque sería un tipo que en la actualidad disfrutaría mucho de sus nietos, de lo que está pasando... Pero bueno, la vida misma”.

Por último, La Sole recordó el papel fundamental que Omar tuvo en su carrera: “Sí, él me hizo La Sole. Él compró mis primeros 5000 discos para que no se rescindiera el contrato de Sony, él vendía los discos en las estaciones de servicio, en los conciertos... Era mi mánager”. Y cerró con una referencia al camino recorrido: “De esto que te digo hará cinco años, seis... No me vio cantarle a Messi, pero me vio cantarle a Maradona”.