Licitación del complejo de Chapadmalal: definieron qué sucederá con el Centro de Salud

El concejal Agustín Neme aseguró que está garantizada la continuidad del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Chapadmalal y afirmó que el Municipio asumió el compromiso de sostener el servicio, luego de que el Gobierno nacional avanzara con un nuevo esquema para la Unidad Turística, que contempla la concesión de seis hoteles a privados y la asignación de otros tres a la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp).

A través de una publicación en sus redes sociales, el ex jefe comunal destacó el trabajo del Ejecutivo para garantizar el funcionamiento del establecimiento sanitario, cuyo futuro había generado preocupación ante los cambios previstos para el complejo turístico.

"Hace tiempo que trabajamos para sostener el Centro de Atención Primaria de la Salud de Chapadmalal. Más allá de la licitación del complejo impulsada por el Gobierno nacional, nos hicimos cargo de garantizar su continuidad", expresó Neme.

En ese sentido, el funcionario remarcó la importancia de mantener la atención médica en el sur del partido y sostuvo que contar con un Caps cercano permite que los vecinos accedan a consultas y respuestas sin necesidad de trasladarse hasta otros sectores de Mar del Plata. "Tener un centro de salud en la zona sur es fundamental. Significa que cada vecino tenga atención cerca de su casa, acceso a la salud y respuestas a tiempo", agregó.

El anuncio de Neme se conoció en el marco de la reorganización de la Unidad Turística Chapadmalal. El 22 de octubre, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) lanzó un concurso público para concesionar seis hoteles del complejo por un plazo de 30 años, mientras que otros tres fueron asignados a la casa de altos estudios local para desarrollar una Residencia Escuela.

El Caps de Chapadmalal brinda atención primaria a vecinos de distintos barrios de la zona sur de Mar del Plata.

En paralelo, el Gobierno nacional cedió al Municipio el uso de dos inmuebles para reubicar el Caps de Colonia Chapadmalal, que funciona actualmente en instalaciones del complejo turístico. La medida permitirá avanzar con el traslado del establecimiento a otro espacio y garantizar la continuidad de la atención sanitaria.

El futuro del centro de salud había generado preocupación debido a que funciona en un predio bajo administración nacional, alcanzado por las modificaciones en el destino de los hoteles. En septiembre, la Secretaría de Salud municipal había respondido un pedido de informes de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, pero no aclaraba si Nación había comunicado formalmente la necesidad de liberar el espacio que ocupa el Caps.

"Asumí el compromiso de sostener este servicio y hoy su continuidad está garantizada", concluyó Neme.