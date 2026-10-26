Reconocido supermercado cierra una sucursal tras 13 años de éxitos

La cadena de supermercados ChangoMás, perteneciente al Grupo De Narváez, anunció el cierre definitivo de su sucursal ubicada en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, luego de 13 años de funcionamiento. El local será vendido a un empresario local que se comprometió a mantener el empleo de más de 40 trabajadores que actualmente se desempeñan allí.

Durante el proceso de transición, la tienda continuará operando bajo la marca ChangoMás hasta que se concrete el cierre oficial. Este movimiento se enmarca dentro de una estrategia de reestructuración a nivel nacional que la empresa viene implementando desde 2025.

Entre 2025 y octubre de 2026, ChangoMás desvinculó entre 530 y 650 empleados en todo el país. Los despidos se realizaron de manera escalonada para evitar una crisis inmediata, con un primer recorte de entre 250 y 300 puestos en 2025 y una segunda ola que afectó a entre 200 y 300 trabajadores en más de 20 sucursales a principios de 2026.

Las cesantías impactaron diversas localidades, incluyendo San Juan, el Gran Buenos Aires (con sucursales en La Plata, Avellaneda, San Justo, Moreno y Lomas de Zamora), Rosario, Paraná, Tucumán y Bahía Blanca. La caída en las ventas de alimentos y bebidas, estimada entre un 20% y 25%, fue una de las principales causas que impulsaron la reconversión del negocio.

Como parte de la reestructuración, la empresa decidió reducir costos y eliminar sectores no alimentarios en sus tiendas, cerrando áreas de electrodomésticos, bazar y textil. En ciudades cercanas a Sáenz Peña, como Posadas, donde existen dos hipermercados ChangoMás, el cierre generó inquietud entre los empleados por el futuro laboral.