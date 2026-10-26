Anita cumplió 100 años y lo celebró a lo grande rodeada de sus seres queridos

Anita Quesada es marplatense por adopción y durante el fin de semana festejó sus 100 años de vida junto a familiares y amigos, que la rodearon de afecto en una fecha tal especial.

Nacida en La Dulce, Necochea, construyó su vida en Mar del Plata desde muy temprana edad. En “La Feliz” conoció a su marido y construyó una familia. Hoy su compañero de vida no está, pero sí el afecto que supo cosechar a lo largo de los años.

Amigos y familiares rodearon de afecto a Anita.

Cumplir los 100 es un acontecimiento extraordinario, una vida entera de recuerdos, experiencias y afectos que merece ser celebrada a lo grande. Y así lo hizo Anita, quien llegó a la centuria y lo festejó rodeada de familiares y amigos en un encuentro cargado de cariño y emoción.

La celebración se realizó en la casa de su consuegro y contó con la presencia de su hija Alejandra, dos de sus tres nietos, sobrinos y sobrinas, además de amigos de su hija. También participaron su yerno y, por supuesto, el anfitrión, que compartieron con Anita una jornada muy especial.

De La Dulce a Mar del Plata

Aunque nació en La Dulce, Necochea –conocida oficialmente como Nicanor Olivera- Anita se radicó tempranamente en Mar del Plata, ciudad en la que transcurrió gran parte de su vida y con la que construyó un vínculo que la convirtió en una marplatense por adopción.

Durante muchos años fue ama de casa y dedicó buena parte de su vida al cuidado de su familia. Primero se ocupó de sus padres cuando llegaron a la vejez y, más adelante, tras casarse, continuó con su vida en el hogar.

Amigos y familiares rodearon de afecto a Anita.

Amigos y familiares rodearon de afecto a Anita.

Hace más de 40 años quedó viuda, pero siguió adelante con su historia y sus afectos, manteniendo sus raíces en la misma casa en la que vivieron sus padres.

Hoy, a sus 100 años, Anita continúa viviendo en aquella vivienda familiar, donde permanece con la asistencia de cuidadores. Allí, entre recuerdos y una historia que atraviesa generaciones, conserva un vínculo especial con el lugar que la acompañó durante gran parte de su vida.

Amigos y familiares rodearon de afecto a Anita.

El centenario de Anita fue mucho más que un cumpleaños: fue una oportunidad para reunirse, celebrar su historia y homenajear a una mujer que hizo de la familia una parte fundamental de su vida.