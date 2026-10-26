Un sector docente anunció 48 horas de paro este martes y miércoles

Pidieron por "ningún docente pobre" y "un salario igual a la canasta familiar por cargo".

Al igual que la semana pasada, la Lista Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) en General Pueyrredon anunció una nueva medida de fuerza para este martes 27 y miércoles 28 de octubre.

En el marco de la lucha docente provincial, el sector opositor a la conducción oficial realizará 48 horas de paro en rechazo de la propuesta de aumento del 6% de los salarios en dos tramos para octubre y noviembre, que sí fue aceptada por otros sindicatos, tales como Suteba, Sadop, Amet y Udocba.

Suteba Multicolor realiza 48 horas de paro este martes y miércoles.

Según difundió Suteba Multicolor General Pueyrredon en redes sociales, repudian "la propuesta salarial de miseria" y pidieron por "ningún docente pobre", además de "un salario igual a la canasta familiar por cargo", unas de las principales exigencias hace tiempo.

Mientras tanto, el incremento acordado será del 3% en cada mes, ambos sobre los salarios de septiembre, y además acordaron reabrir las negociaciones en diciembre, cuando volverán a discutir la evolución de los ingresos de los trabajadores frente a la inflación.

En paralelo, el gremio también reclamó contra la violencia en las escuelas y solicitó el "cumplimiento del acuerdo paritario de resguardo" junto a las "plenas prestaciones de Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma)".

Durante la jornada de lucha llevada a cabo la semana anterior, ya habian adelantado que profundizarían las medidas. "¡Todxs al paro! ¡La educación se defiende!", expresaron en el comunicado compartido este lunes a la mañana.

Al tratarse de un sector disidente a la conducción oficial, el acatamiento en el partido será dispar, al igual que sucede en las protestas de la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires.