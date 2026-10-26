"No es justo que vuelva a trabajar así como si nada": la esposa del marinero desaparecido repudió la restitución del capitán

El capitán habría decidido continuar con las tareas más allá de las advertencias climáticas.

En sintonía con la protesta del resto de los tripulantes, la esposa de Juan Carlos Rodríguez, el marinero desaparecido del buque Luca Mario, también repudió la decisión de la empresa de restituir al capitán a cargo de la embarcación, a cuatro meses de la tragedia.

El 30 de junio, la víctima de 46 años fue arrastrada por una red de pesca y cayó al mar, en una jornada que tanto él como sus compañeros consideraban peligrosa debido a las condiciones climáticas. Según comentaron los presentes, el capitán habría decidido continuar con las tareas más allá de las advertencias.

La empresa restituyó al capitán que estaba a cargo el día que Rodríguez cayó al mar.

En ese momento, la embarcación se encontraba a 145 millas náuticas, unos 268 kilómetros, de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Luego de tres meses de inactividad, el Grupo Solimeno puso al mismo capitán al mando y la medida fue cuestionada.

Después de la crítica de tripulantes y familiares, la mujer de Rodríguez, Melisa, fue consultada por 0223 acerca de la polémica decisión y expresó: "Recién me entero que, a pesar de la disconformidad de todos los compañeros de mi marido, esa persona va a salir nuevamente al frente de ese barco".

La esposa de la víctima, Melisa, afirmó que su vida "quedó destrozada" desde el 30 de junio.

En esa línea, pidió por avances en la investigación para determinar su responsabilidad y consideró que "no es justo que vuelva a trabajar así como si nada", mientras que Juan Carlos "nunca apareció estando esa persona a cargo". Por el momento, las autoridades se encuentran analizando las cámaras del barco.

Desde esa fatídica fecha, Melisa aseguró que su vida "quedó destrozada" y recordó que su marido "tenía sueños y una familia que lo esperaba y lo ama", a la vez que denunció que todavía no le enviaron "nada de él, ni sus pertenencias".

"Mi marido merece justicia", fue el reclamo de la mujer, quien planificaba toda una vida con el marinero correntino que nunca fue encontrado.