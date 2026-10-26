El General San Martín tendrá un tercer espacio verde en su homenaje: ¿dónde queda?

La plaza del barrio El Martillo llevará el nombre 17 de Agosto, en homenaje a la fecha de fallecimiento del general José de San Martín.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto para denominar oficialmente "Plaza 17 de Agosto" a un espacio verde del barrio El Martillo. La iniciativa, que surgió de una propuesta de los propios vecinos, completó así su recorrido legislativo y quedó formalizada con la votación en el recinto.

El nuevo homenaje al general José de San Martín estará ubicado entre las calles Gonzales Chaves bis, Casildo Villar bis, Ricardo Güiraldes bis y Federico García Lorca. Hasta ahora, los vecinos identificaban informalmente al lugar como "Plaza Vecinos Procrear El Martillo", por su vínculo con el desarrollo habitacional impulsado a través de ese programa nacional.

El nuevo homenaje al Libertador surgió de una propuesta de los vecinos y se suma a otros espacios de Mar del Plata que llevan su nombre.

El nombre elegido remite al 17 de agosto de 1850, fecha en que murió el Libertador. De esta manera, el espacio se sumará a la Plaza San Martín y al Parque San Martín, otros dos lugares de la ciudad que llevan el nombre del prócer.

Un nombre que surgió de los vecinos

El proyecto fue presentado en marzo por el concejal Julián Bussetti, del Pro, a partir de una propuesta de los habitantes del barrio. La iniciativa buscó darle una denominación oficial al espacio público y reforzar la identidad barrial y el sentido de pertenencia de la comunidad.

Antes de llegar al recinto, el expediente recibió el aval de la Comisión de Educación y de la Comisión de Obras del Concejo Deliberante, en ambos casos por unanimidad. También contó con informes favorables de organismos municipales vinculados al mantenimiento y la conservación de los espacios públicos.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto para bautizar oficialmente el espacio verde ubicado en el barrio El Martillo.

Actualmente, la plaza cuenta con juegos y equipamiento destinado a actividades recreativas, deportivas y de socialización. El Municipio tiene a su cargo el mantenimiento del predio.

Con la aprobación por unanimidad en la sesión del Concejo Deliberante, ahora se aguarda la promulgación de la ordenanza, a partir de lo cual el espacio verde de El Martillo tendrá oficialmente el nombre de "Plaza 17 de Agosto", en homenaje a una de las figuras centrales de la historia argentina.