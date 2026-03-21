Robaron una casa y amenazaron con volver: los allanaron a metros de las víctimas

En el marco de una investigación por robo agravado, amenazas y daños, personal de la Comisaría Decimoquinta llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en una vivienda ubicada en calle Los Manzanos al 2900. El procedimiento fue ordenado por la Justicia, con intervención de la UFI N° 1 y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial local.

La medida se desprende de un hecho ocurrido el pasado 19 de marzo en el barrio Fray Luis Beltrán, cuando un grupo de aproximadamente siete personas irrumpió de forma violenta en el domicilio de una víctima durante la noche. Según la denuncia, los agresores ingresaron exhibiendo un arma de fuego, provocaron destrozos en la propiedad, incluyendo puertas, portón de acceso y cristales, y sustrajeron diversos elementos, entre ellos dos televisores y una consola de videojuegos.

Antes de retirarse, uno de los atacantes habría amenazado de muerte a la víctima y su familia, utilizando un arma tipo revólver y advirtiendo que regresaría para atentar contra su integridad.

A partir de tareas investigativas desarrolladas por el Grupo Táctico Operativo (GTO), se logró identificar la presunta participación de dos personas, un hombre de 36 años y una mujer de 37, domiciliados a pocos metros del lugar del hecho. Con esta información, se solicitó y obtuvo la orden de allanamiento.

El operativo fue realizado de manera conjunta por efectivos de la Comisaría 15ª, el GTO de esa dependencia y de la Comisaría 7ª, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal de Caballería, quienes brindaron seguridad en el perímetro.

Durante el procedimiento, los agentes lograron dar con los imputados y secuestraron una réplica de revólver color plateado y municiones de distintos calibres (.45, .22, 7.63 y .38), elementos considerados de interés para la causa. No se encontraron otros objetos vinculados al hecho.

La Fiscalía dispuso el secuestro de los elementos incautados y notificó a los imputados de la formación de la causa en los términos del Artículo 60 del Código Procesal Penal, sin ordenar medidas restrictivas de la libertad. Asimismo, se indicaron las diligencias correspondientes para continuar con la investigación.

Fuentes del caso señalaron que existe un conflicto previo entre las partes, lo cual forma parte de las líneas investigativas en curso. En tanto, la pesquisa continúa con el objetivo de identificar al resto de los participantes del violento episodio.