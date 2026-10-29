Tres obreros se electrocutaron en una obra: llegaron inconscientes al hospital

Tres trabajadores de la construcción resultaron heridos este jueves por la mañana tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaban tareas sobre un andamio en una obra. Los tres fueron trasladados de urgencia al Hospital Privado de Comunidad (HPC), dos de ellos en estado grave.

El hecho se conoció a partir de un llamado al 911, que motivó la intervención del personal del Comando de Patrullas. Al llegar al lugar, en inmediaciones de Rodriguez Peña y Neuquén, los efectivos constataron que los obreros habían corrido un andamio, que quedó cerca de una línea de alta tensión, y se produjo un arco voltaico que terminó en una descarga eléctrica.

El hecho ocurrió en Neuquén y Peña. Foto ilustrativa de archivo 0223.

De acuerdo con la información preliminar, uno de los trabajadores, de 55 años, fue trasladado al hospital inconsciente y en estado grave. La misma situación presentaba un segundo operario, de 21 años, que también fue derivado inconsciente. En tanto, el tercer trabajador, de 30 años, se encontraba consciente al momento del traslado y presentaba quemaduras en las manos y las piernas.

Tras el accidente, se solicitó la presencia de un médico policial y se identificó al responsable de la obra, un hombre de 46 años. Ahora, las autoridades deberán establecer cómo se produjo la descarga eléctrica y determinar las circunstancias en las que resultaron heridos los tres trabajadores.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 11, a cargo de la fiscal Germán Vera Tapia, bajo la carátula de lesiones por accidente.