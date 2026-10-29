Video: brutal choque en ruta 11 con tránsito cortado

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 505 de la ruta 11 en sentido a Mar del Plata.

Un fuerte choque entre dos vehículos provocó un corte total de calzada este jueves por la mañana en la ruta 11, a la altura del kilómetro 505, en el acceso al barrio Félix U. Camet de Mar del Plata.

El siniestro se produjo cerca de las 7 y, por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió. Ambos autos terminaron con el frente destrozado, mientras que personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) acudió al lugar para asistir a las personas heridas.

En la zona también trabaja personal de Tránsito para ordenar la circulación. Debido al operativo, el tránsito en sentido hacia Mar del Plata permanece totalmente cortado y los vehículos son desviados por el ingreso al barrio Félix U. Camet, mientras que en uno de los carriles se circula a paso de hombre.

El operativo se desarrolla en una mañana con condiciones climáticas adversas: durante la madrugada hubo fuertes lluvias y actualmente se registran lloviznas, por lo que se recomienda circular con precaución.

Un sector con antecedentes de siniestros viales

El choque vuelve a poner la atención sobre un tramo de la ruta 11 donde ya se registraron otros accidentes. A principios de octubre, un auto chocó contra una columna de alumbrado a la altura del barrio Félix U. Camet y sufrió daños totales. El conductor fue asistido por el Same y trasladado a un centro de salud por precaución.

También en el mismo kilómetro, un Renault Clio impactó contra un camión de recolección de residuos y su conductor debió ser rescatado del vehículo. En agosto del año pasado, otro choque contra una columna de alumbrado dejó cuatro personas heridas y los vecinos pidieron mayor precaución al doblar, ya que la zona se tornó muy peligrosa.