Ni shopping ni puerto: 3 paseos bajo techo en Mar del Plata para evitar la lluvia este finde

Las ráfagas y las lluvias intensas que sorprenden a Mar del Plata durante el fin de semana no tienen por qué ser un motivo para quedarse en casa. Más allá de los paseos gastronómicos habituales y los centros comerciales colmados de gente, la ciudad resguarda valiosos espacios bajo techo. Las diversas opciones culturales que presenta permiten conocer en profundidad la historia y el patrimonio local mientras se disfruta de un recorrido tranquilo resguardado del temporal.

Cuáles son las principales propuestas de Mar del Plata bajo techo

Una de las paradas obligadas es el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, ubicado frente a la Plaza España. Este espacio destaca por su renovado acuario regional con peces de agua dulce y marina, además de una destacada colección paleontológica. Sus salas exhiben fósiles de la megafauna pampeana que habitó la zona hace miles de años, como gliptodontes y megaterios, ofreciendo una experiencia educativa para todas las edades a metros de la costa.

El Archivo Histórico permite reencontrarse con otra parte de Mar del Plata.

Para quienes buscan sumergirse en el pasado arquitectónico de la ciudad, Villa Mitre emerge como una alternativa ubicada en el corazón del barrio Los Troncos. En este edificio funciona el Archivo Histórico Municipal, donde se conserva mobiliario original de principios del siglo XX y valiosas muestras fotográficas de la antigua rambla. El recorrido permite comprender la transformación urbana de Mar del Plata desde sus orígenes hasta consolidarse como el principal centro turístico del país.

El itinerario cultural se completa con el Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires (MAR), ubicado sobre la avenida Félix U. Camet. Sus amplias salas climatizadas albergan exposiciones temporales de gran formato, instalaciones interactivas y esculturas visualmente impactantes de artistas nacionales e internacionales. El edificio público, que no requiere de entrada, se consolida como una opción accesible y moderna para caminar durante horas sin preocuparse por el clima.

El Museo de Ciencias Naturales fue renovado recientemente.

Las tres propuestas demuestran que Mar del Plata cuenta con una oferta diversa y enriquecedora que va mucho más allá de las compras. Ya sea para descubrir tesoros fósiles, recorrer casonas históricas o contemplar arte de vanguardia, los espacios resultan ideales para redescubrir la identidad de la Feliz en días de tormenta durante la primavera. Habrá tiempo para el solcito en la semana...