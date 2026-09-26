Ideal para el finde: el mapa de los pulmones verdes para descubrir y recorrer en Mar del Plata

Más allá de la playa y el mar, también se puede descansar bajo la sombra.

Mar del Plata ofrece alternativas naturales espectaculares que van mucho más allá de las caminatas tradicionales por la playa. Para quienes buscan combinar sombra, aire puro y tranquilidad durante los días de descanso, la ciudad cuenta con gigantescos parques y plazas abiertas al público. Entre las opciones más destacadas sobresale el Bosque de Peralta Ramos, una reserva de 400 hectáreas repleta de pinos y eucaliptos ideal para recorrer a pie o en bicicleta. Al mismo tiempo, en el kilómetro 12 de la Ruta 226 se ubica la Laguna de los Padres, un enorme espejo de agua perfecto para armar picnics y observar aves autóctonas.

Cuáles son las mejores opciones para conectar con la naturaleza el finde

Hacia la zona norte, el Parque Camet se consolida como uno de los espacios públicos más elegidos por las familias marplatenses para pasar el día: el predio cuenta con más de 100 hectáreas arboladas, canchas deportivas, senderos bordeador por un arroyo y fogones habilitados para hacer asados los domingos. Por su parte, en el área residencial del sur se destaca el Parque Primavesi, cerca de la avenida Paso, un entorno seguro y arbolado ideal para llevar reposeras, ejercitarse o pasear con mascotas.

El Parque Camet tiene su propio arroyo.

En pleno corazón urbano, las plazas tradicionales también funcionan como grandes pulmones de vegetación para desconectar del ruido comercial. La Plaza Mitre sobresale por sus desniveles topográficos, juegos infantiles y arboledas antiguas en un ambiente muy tranquilo. A pocas cuadras, la Plaza Colón sirve como nexo verde entre el centro y la costa, ofreciendo fuentes y senderos arbolados. En tanto, en el barrio Nueva Pompeya, la Plaza Pueyrredon reúne a los vecinos entre sus históricos árboles añosos y amplios espacios de caminata.

Para quienes prefieren combinar espacios verdes con postales panorámicas del mar, la franja costera alberga parques de gran valor. El Parque San Martín, ubicado frente a Playa Grande, ofrece terrazas naturales elevadas para contemplar el agua desde la sombra. Hacia el sector de La Perla, la Plaza España combina sectores deportivos con el Museo de Ciencias Naturales. Finalmente, en la zona comercial de Güemes, la Plaza del Agua funciona como un epicentro cultural y paseo peatonal rodeado de vegetación cuidada.

La Plaza España es más pequeña, pero ideal para los chicos.

A pocos kilómetros del ejido urbano, Sierra de los Padres completa el abanico de escapadas naturales con sus miradores públicos y senderos de altura. El ascenso a las sierras permite disfrutar de vistas panorámicas hacia los campos cultivados y las ondulaciones del relieve.