Robaron un merendero y dejaron sin comida a más de 50 chicos: “Estamos bajoneados, pero hay que seguir”

Un merendero del barrio Alejandro Carbó de la ciudad de Córdoba sufrió un robo que dejó al espacio prácticamente sin elementos para funcionar. Los encargados se vieron obligados a suspender la entrega de comida a decenas de chicos y familias que asisten durante la semana, lo que generó una fuerte indignación en la comunidad.

El presidente del centro vecinal Luciano Saravia contó a Telenoche que los ladrones “barretearon” una de las puertas hasta lograr desprenderla, y que se metieron así en el interior del merendero cuando no había nadie.

“La puerta de abajo es doble y la barretearon de abajo, hasta el piso reventaron y aflojó la puerta”, relató el presidente. Los delincuentes se llevaron elementos que eran utilizados a diario para preparar y servir las comidas. “Cargaron todo en un carro que teníamos y en ese se lo llevaron creemos”, agregó.

El impacto del robo se siente especialmente entre los chicos y las familias que concurren al merendero. Según comentó Saravia, el espacio entrega meriendas los lunes, miércoles y viernes, y los viernes también ofrece cenas.

“Entre 40 y 50 chicos tenemos los lunes, miércoles y viernes que es la merienda. Y la cena los viernes que más o menos se duplica entre 80 y 100 porque también se suman los padres”, describió el presidente.

La tesorera del centro vecinal Jesica remarcó la preocupación que generó la suspensión de las actividades: “Lo más triste es que afecta a los niños y a las familias que esperan la cena del viernes. Nos preguntaban qué iba a pasar, qué vamos a hacer”.

Cómo ayudar a que el merendero vuelva a funcionar

Para poder retomar la actividad normal, desde el merendero solicitaron colaboración a la comunidad con distintos elementos que fueron robados o que quedaron en cantidad insuficiente.

“Necesitamos sillas, algunos tablones que nos quedan pocos y lo que es una olla, tratar de conseguir una garrafa, las fuentes para hacer de comer. Las cosas básicas”, indicaron desde el centro vecinal.

"Hoy no habrá merendero en el comerdor". Foto gentileza ElDoce

A pesar del golpe, aseguraron que encontrarán la manera de recuperarse. “Ganas no faltan, entusiasmo por ahí estamos medio bajoneados, pero hay que salir adelante”, cerró Lorena.