Cuánto cuesta vivir en barrio Constitución, una de las zonas más buscadas de Mar del Plata

La avenida Constitución es uno de los principales ejes comerciales y de conexión del barrio, ubicado en la zona norte de Mar del Plata.

Vivir en barrio Constitución implica elegir una zona con una identidad bien definida dentro de Mar del Plata: un entorno mayormente residencial, movimiento comercial sobre su avenida principal, acceso rápido hacia el centro y hacia la zona norte, además de sectores ubicados a pocas cuadras de la costa.

La cercanía con la costa genera una diferencia de valores entre las propiedades ubicadas frente al mar y las del interior del barrio.

No hay un único “precio Constitución”. El valor cambia de manera marcada según la ubicación —no es lo mismo estar sobre avenida Constitución que cerca de Félix U. Camet o más hacia el interior del barrio—, el estado de la propiedad, la antigüedad, si cuenta con cochera, balcón o vista al mar y, en el caso de los alquileres, las expensas y servicios.

Alquilar: cuánto se necesita por mes

Como referencia de mercado para 2026, un monoambiente en Constitución se ubica en una franja aproximada de $600.000 a $750.000 mensuales. Para un dos ambientes, las publicaciones recientes muestran una dispersión importante: una unidad de un ambiente sobre avenida Constitución se ofrece alrededor de los $700.000, mientras que un PH de dos ambientes puede ubicarse en torno a los $950.000 mensuales.

La diferencia no responde solamente a los metros cuadrados. En el barrio conviven edificios tradicionales, PH sin expensas o con gastos bajos y unidades más nuevas, algunas con cochera, balcón, parrilla o cercanía inmediata al mar. Por eso, al comparar avisos, el precio de publicación debe leerse junto con el estado general, los servicios incluidos y las condiciones del contrato.

Sobre la avenida principal se concentra buena parte de la actividad comercial y los servicios cotidianos de la zona.

Para una familia o quienes necesitan más espacio, el rango de referencia para un tres ambientes en Constitución ronda los $1.275.000 por mes, aunque puede variar según la ubicación y las características de cada unidad.

El gasto no termina en el alquiler

El presupuesto mensual real incluye bastante más que el valor del contrato. En un departamento hay que sumar expensas, luz, gas, agua, internet y, según el caso, cochera. Las expensas pueden ser muy distintas entre un edificio pequeño sin ascensor y uno con servicios comunes o amenities.

También hay que considerar el costo de ingreso: depósito, honorarios o gastos administrativos cuando correspondan, certificaciones y la documentación requerida. En alquileres de largo plazo, los requisitos de garantía e ingresos pueden condicionar tanto como el valor mensual.

El barrio combina casas, PH y edificios de distintas épocas, con una oferta inmobiliaria heterogénea.

La recomendación es calcular el costo total y no quedarse únicamente con el precio publicado. Un alquiler más barato puede terminar siendo menos conveniente si tiene expensas elevadas, mala calefacción o una ubicación que obliga a sumar gastos de traslado.

Comprar: desde unidades funcionales hasta departamentos frente al mar

El mercado de venta también presenta una oferta muy heterogénea. En publicaciones recientes se observan departamentos de tres ambientes en el barrio desde alrededor de US$59.000, en una unidad dúplex de 60 metros cuadrados, hasta opciones de categoría sobre la costa que superan ampliamente los US$280.000.

La distancia entre esos valores refleja dos realidades del mismo barrio. Por un lado, hay departamentos y PH de edificios tradicionales, con superficies funcionales y costos de mantenimiento más contenidos. Por el otro, la franja cercana al mar concentra desarrollos más nuevos, unidades con vista, cochera y amenities, donde el precio de entrada es considerablemente mayor.

Las unidades nuevas o recicladas, con cochera, balcón o amenities, suelen ubicarse en los segmentos más altos del mercado local.

En los portales inmobiliarios, la oferta de departamentos en venta en Constitución también incluye unidades de gran superficie y primera línea de mar que alcanzan valores mucho más altos. Es decir: el barrio ofrece alternativas para distintos presupuestos, pero comparar solo por cantidad de ambientes puede resultar engañoso.

Qué cambia el precio dentro del barrio

Antes de avanzar con una operación, hay algunos factores que suelen inclinar la balanza:

Ubicación exacta: estar sobre las avenidas Constitución, Estrada o Félix U. Camet no tiene el mismo valor que una calle interna.

estar sobre las avenidas Constitución, Estrada o Félix U. Camet no tiene el mismo valor que una calle interna. Cercanía a la costa: las propiedades próximas al mar, y especialmente las que tienen vista, suelen ubicarse en otro segmento de precios.

las propiedades próximas al mar, y especialmente las que tienen vista, suelen ubicarse en otro segmento de precios. Tipo de inmueble: un PH puede evitar expensas, mientras que un departamento nuevo puede sumar cochera, ascensor y amenities.

un PH puede evitar expensas, mientras que un departamento nuevo puede sumar cochera, ascensor y amenities. Estado y antigüedad: una unidad reciclada o a estrenar no compite en el mismo rango que una propiedad que necesita actualización.

una unidad reciclada o a estrenar no compite en el mismo rango que una propiedad que necesita actualización. Movilidad cotidiana: la avenida Constitución funciona como un eje comercial y de conexión, un punto relevante para quienes priorizan transporte, servicios y accesos.

Un barrio para mirar el presupuesto completo

Constitución puede ser una alternativa para quienes buscan una vida residencial sin alejarse demasiado de los principales accesos y servicios de Mar del Plata. La variedad de inmuebles permite encontrar desde opciones más funcionales hasta departamentos de categoría frente al mar.

Pero la clave está en no tomar el precio inicial como el costo definitivo. Alquiler, expensas, servicios, mantenimiento, traslado y condiciones de ingreso forman parte de una misma cuenta. En un mercado con valores muy distintos dentro de pocas cuadras, recorrer, comparar y pedir el detalle completo de gastos sigue siendo la mejor forma de saber cuánto cuesta realmente vivir en el barrio.