Casas que recuperan materiales antiguos: la arquitectura vuelve a mirar al pasado

La arquitectura contemporánea incorpora materiales recuperados para sumar textura, identidad y una conexión con el pasado. (Créditos: María Pujol)

La arquitectura contemporánea no siempre mira hacia adelante. En los últimos años, cada vez más proyectos recuperan materiales que alguna vez formaron parte de otras construcciones y los incorporan a viviendas nuevas.

La madera recuperada puede incorporarse en pisos, vigas o muebles y aportar una textura que difícilmente se reproduce con materiales nuevos. (Créditos: El Mueble/Pere Peris)

Madera, ladrillos, piedras, aberturas, hierro e incluso muebles antiguos pueden tener una segunda vida. La idea no es recrear una casa antigua, sino combinar elementos con historia con una arquitectura actual.

Madera recuperada: una protagonista

La madera es uno de los materiales que mejor funciona dentro de esta tendencia. Puede aparecer en pisos, vigas, revestimientos, puertas, muebles o detalles decorativos.

Su principal atractivo está en que cada pieza tiene una apariencia diferente: vetas, marcas, cambios de color e imperfecciones que difícilmente pueden reproducirse de manera industrial.

En una vivienda de líneas modernas, por ejemplo, una mesa antigua o una pared revestida con madera recuperada puede convertirse en el elemento que rompe con la uniformidad.

Ladrillos, piedra y hierro vuelven a escena

El ladrillo antiguo también encuentra nuevos usos. Puede recuperarse de demoliciones y utilizarse en paredes interiores, patios, pisos o sectores puntuales de una vivienda.

Los ladrillos recuperados de antiguas construcciones pueden volver a utilizarse en viviendas nuevas y conservar las marcas del paso del tiempo. (Créditos: Victoria Aragonés)

La piedra y el hierro siguen una lógica similar. Una vieja estructura metálica, una baranda o una abertura pueden restaurarse e incorporarse a un proyecto contemporáneo.

El resultado busca conservar las marcas del paso del tiempo, en lugar de esconderlas.

No es lo mismo recuperar que imitar

Una de las claves de esta tendencia está justamente en diferenciar los materiales recuperados de aquellos que solamente reproducen su apariencia.

Un porcelanato que imita madera puede conseguir una determinada estética, pero una tabla recuperada conserva su textura, sus marcas y su historia. Lo mismo sucede con un ladrillo antiguo frente a un revestimiento que simplemente reproduce su aspecto.

Por eso, el material recuperado funciona también como una forma de darle identidad a una vivienda.

Una tendencia que encaja con la arquitectura marplatense

En Mar del Plata, esta mirada hacia el pasado tiene un vínculo particular con la propia identidad de la ciudad.

Piedra y madera son materiales estrechamente vinculados con la identidad del chalet marplatense y vuelven a cobrar protagonismo en proyectos contemporáneos. (Créditos: FarSouthNavy/Wikipedia)

Los tradicionales chalets marplatenses fueron construidos con materiales como piedra, madera y tejas, que terminaron convirtiéndose en parte de la imagen arquitectónica local. La denominada Piedra Mar del Plata, en particular, es considerada uno de los materiales que identifican a la ciudad.

Por eso, recuperar materiales antiguos puede ser algo más que una decisión estética: también puede ser una manera de mantener parte de la identidad constructiva de una ciudad mientras se la adapta a las necesidades actuales.

Casas menos iguales

El regreso de estos materiales también responde a una búsqueda más amplia: viviendas que se alejen de los ambientes completamente estandarizados y tengan elementos capaces de diferenciarlas.

Una puerta antigua, un piso recuperado, una viga de madera o una pieza de hierro pueden convertirse en protagonistas sin necesidad de que toda la casa tenga un estilo tradicional.

La tendencia propone, en definitiva, construir mirando hacia adelante sin borrar completamente las huellas del pasado.