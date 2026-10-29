El regreso de los patios internos: cómo ganar luz y privacidad en una casa

Los patios internos vuelven a incorporarse a proyectos residenciales para sumar luz natural, ventilación y contacto con la vegetación.

En terrenos urbanos donde cada metro cuadrado cuenta, un espacio vacío puede convertirse en uno de los principales aliados de una vivienda. Los patios internos vuelven a ganar protagonismo en la arquitectura, con diseños que buscan aprovechar la luz natural, mejorar la ventilación y sumar un rincón al aire libre sin resignar privacidad.

Las galerías y los ventanales permiten conectar el patio con los ambientes de uso cotidiano y mantener una transición entre el interior y el exterior.

Aunque hoy aparecen en proyectos contemporáneos, no son una novedad: forman parte de la arquitectura tradicional y fueron una solución habitual en distintas ciudades para iluminar y ventilar construcciones rodeadas por otras edificaciones. Su vigencia responde a necesidades que siguen presentes en las viviendas actuales.

Cómo funciona un patio interno

A diferencia de un jardín delantero o un patio abierto hacia el fondo, el patio interno se ubica en el corazón de la vivienda o entre distintos sectores construidos. Puede ser un pequeño jardín descubierto, un espacio con vegetación o un área parcialmente protegida por galerías y cerramientos.

Su función va más allá de lo decorativo. Al incorporar una abertura hacia el exterior, permite que la luz llegue a ambientes que de otra manera podrían depender casi exclusivamente de la iluminación artificial. También puede facilitar la renovación del aire, siempre que el diseño contemple aberturas y recorridos adecuados para la ventilación.

Incluso en terrenos urbanos reducidos, un patio bien ubicado puede acercar la luz natural a los ambientes interiores.

La vegetación, además, aporta sombra y puede ayudar a moderar la temperatura en los meses cálidos. Para que estos beneficios se aprovechen, las dimensiones del patio, su orientación y la altura de las paredes que lo rodean deben pensarse en relación con la vivienda.

Más luz sin perder privacidad

Uno de los principales atractivos de esta solución es que permite abrir la casa hacia un espacio propio, en lugar de depender exclusivamente de ventanas que dan a la calle o a construcciones vecinas.

En lotes urbanos entre medianeras, un patio bien ubicado puede aportar iluminación a dormitorios, cocinas, comedores o espacios de trabajo. Los ventanales, las puertas corredizas y las galerías ayudan a conectar esos ambientes con el exterior.

La distribución también puede organizarse alrededor del patio para separar las áreas sociales de los dormitorios o los espacios de servicio. Así, el vacío central deja de ser un sobrante del terreno y se convierte en una pieza que estructura la casa.

Una alternativa para casas y PH en Mar del Plata

En Mar del Plata, donde conviven chalets tradicionales, PH y viviendas construidas entre medianeras, los patios internos pueden ser una alternativa para renovar propiedades existentes o proyectar nuevas casas en lotes urbanos.

Los patios internos pueden ser una alternativa para sumar luz natural y vegetación en casas y PH de Mar del Plata, especialmente en terrenos urbanos entre medianeras.

La arquitectura local también ofrece antecedentes de esta solución. Un análisis publicado por Comunidad de Arquitectura y Diseño (ARQA) sobre el chalet marplatense y las viviendas con patios describe cómo un espacio interior puede organizar distintos sectores de la casa y generar una relación más directa entre los ambientes y el aire libre.

En una reforma, incorporar un patio requiere evaluar qué sectores se pueden abrir, cómo se resolverá el desagüe y de qué manera afectará a la estructura existente. En una obra nueva, en cambio, puede definirse desde el comienzo como parte central de la distribución.

Qué tener en cuenta antes de incorporarlo

Aunque puede mejorar la calidad de los espacios interiores, un patio no garantiza por sí solo una buena iluminación o ventilación. Su rendimiento depende de las proporciones, la orientación, las aberturas y las construcciones cercanas.

También es importante resolver la impermeabilización, el drenaje del agua de lluvia y el mantenimiento de la vegetación. En patios pequeños, elegir especies adecuadas y evitar una cobertura excesiva ayuda a conservar el ingreso de luz.

El desafío es aprovechar el patio sin convertirlo en una superficie residual ni comprometer otros ambientes. Cuando se integra desde el diseño, puede funcionar como una expansión al aire libre, mejorar las condiciones ambientales y aportar privacidad en medio de la ciudad.