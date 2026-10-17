Nostalgia y un rescate a la “Ciudad de los Niños”: así es la nueva propuesta audiovisual sobre Miramar

Una instantánea del videoclip “Miramar Aeternum”, con los hijos de Pelegrinelli en acción.

Tras el impacto del documental Miramar: Tierra de Gigantes, el productor, actor y realizador audiovisual Sebastián Pelegrinelli regresa a la escena con una propuesta de gran escala. Esta semana hizo su debut “Miramar Aeternum”, un videoclip que funciona como la primera de cuatro entregas musicales que conformarán la banda sonora de su esperada película: Miramar: Tierra Sagrada.

A diferencia de los adelantos tradicionales, desde la producción remarcaron que el videoclip de “Miramar Aeternum” no anticipa la trama directa del largometraje, sino que constituye una pieza musical con una historia narrativa independiente y autoconclusiva.

Un rescate a la memoria y la infancia

Protagonizado por Sara Chloe y Ulises Goku —hijos del realizador—, el cortometraje musical traslada al espectador a una realidad distópica en la que Miramar ha perdido su histórica identidad como la conocida “Ciudad de los Niños”. Ante ese panorama desolador, los dos pequeños emprenden la misión de recuperar la luz y devolverle la vida a su ciudad.

La obra plantea una marcada mirada nostálgica hacia aquella época en la que los vecinos podías dejar las bicicletas en la vereda sin temor, contraponiendo esa postal clásica con los matices de la dinámica urbana contemporánea. Para plasmar este contraste visual, la producción combinó filmaciones en locaciones reales con reconstrucciones hiperrealistas desarrolladas mediante tecnología CGI en calidad 4K.

Una Miramar post-apocalíptica y en ruinas en un impactante videoclip cinematográfico.

Un mapa de lanzamientos en cuatro etapas

El estreno de “Miramar Aeternum” marca el inicio de una estrategia de difusión escalonada. Antes del desembarco del largometraje, se irán presentando paulatinamente otros tres videoclips independientes con universos propios:

Exorcismo de San Andrés - Vox Tenebris: Inspirado en pasajes atribuidos a Los Hechos de Andrés , pertenecientes a la tradición apócrifa del apóstol.

Señal de San Andrés - Requiem of Miramar: Un viaje histórico a Escocia para recrear la aparición de la cruz en el cielo que dio origen a la bandera de dicho país.

Signum Revelatum: La pieza sinfónica principal de la banda sonora, la cual —a diferencia de las anteriores— sí revelará las primeras imágenes exclusivas de la película.

"Miramar Aeternum" es el primer soundtrack del próximo film "Miramar: Tierra Sagrada".

Un viaje en el tiempo: de la fundación local al siglo I

El punto culminante de todo este despliegue artístico será el estreno de Miramar: Tierra Sagrada. La película parte de la inocente pregunta de una niña a su padre: ¿Por qué la ciudad se llama Miramar?

Ese interrogante dispara una búsqueda que comienza en los históricos terrenos de la estancia “El Saboyardo”. La producción aborda de manera inédita la figura del fundador Fortunato de la Plaza, la trágica muerte de su padre, Andrés de la Plaza, y el rol fundamental de personalidades pioneras como José María Dupuy y Rómulo Otamendi.

Sin embargo, la investigación familiar va más allá de la historia local. A medida que avanza la trama, el relato expone un insólito vínculo entre Fortunato de la Plaza, el apóstol San Andrés y Jesús de Nazaret, transportando la narrativa hacia la Roma antigua y la Judea del siglo I a través de un despliegue visual de reconstrucción histórica inédito para la región.

Sobre Sebastián Pelegrinelli

Pelegrinelli cuenta con una trayectoria artística y audiovisual que comenzó desde su infancia, cuando apareció como bebé en la ficción “Celeste” en el año 1992, protagonizada por Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez. Posteriormente desarrolló trabajos como actor en producciones nacionales e internacionales, y participó de programas en vivo como el reality “Combate”, además de desempeñarse como realizador y productor audiovisual.

Entre sus últimas piezas más destacadas se encuentran el documental educativo sobre megafauna y paleontología en la región ("Miramar: Tierra de Gigantes"), el documental sobre fenómenos OVNI en la costa argentina (“Extraterrestres en Miramar: el secreto más oscuro de la costa argentina”) y su investigación sobre el riesgo de tsunamis y meteotsunamis en la región ("¿Es posible un Tsunami en Miramar?"). Además, autor del libro "Código 222: el despertar".