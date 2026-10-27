Tragedia y horror: una palta mató de manera insólita a un bebé de 12 días

Un recién nacido de 12 días falleció tras recibir el impacto directo de una palta que cayó desde un árbol en las inmediaciones de un jardín de infantes. El trágico episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Quilmes cuando la madre del lactante se encontraba en el lugar para retirar a su hijo mayor de 5 años. La fruta de gran tamaño se desprendió de la copa del arbolado y golpeó de lleno en la cabeza del bebé mientras permanecía en brazos de su progenitora.

Cómo fue la caída de la palta que terminó con la muerte del bebé

El violento traumatismo le causó severas fracturas de cráneo y hemorragias internas al pequeño, por lo que requirió un traslado urgente hacia la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio La Trinidad de Quilmes. A pesar de las maniobras médicas y de permanecer varios días bajo observación médica permanente en terapia intensiva, los profesionales confirmaron su fallecimiento el pasado domingo debido a la gravedad irreversible de las lesiones cerebrales.

La poda recién se produjo tras el deceso del menor.

En medio del dolor, la madre del menor desmintió las versiones iniciales que atribuían el accidente a una rama quebrada y remarcó que el impacto fue provocado exclusivamente por el fruto. Asimismo, la familia denunció la presencia de tres árboles en el sector con ejemplares que superan el kilo de peso y aseguró que existían expedientes previos presentados por el Jardín N.º 949 solicitando la poda urgente.

Vecinos de la comunidad educativa expresaron su conmoción por la tragedia y criticaron que las cuadrillas de poda municipal recién intervinieron la zona con posterioridad al deceso del recién nacido. La indignación creció entre los padres que asisten al predio ubicado en la calle Conesa, quienes remarcaron la falta de respuestas preventivas ante los reiterados pedidos formales tramitados desde el año pasado.

El caso está siendo investigado como homicidio culposo.

En el plano judicial, la Fiscalía de Quilmes asumió la investigación del caso bajo la carátula de homicidio culposo para determinar responsabilidades administrativas sobre el mantenimiento del arbolado. La secretaria de la causa ordenó el secuestro de la historia clínica completa y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para llevar a cabo la autopsia de rigor.