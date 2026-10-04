Lo chocaron cuando iba a trabajar al Parque Industrial, sufrió una grave lesión y necesita $21 millones para operarse

Así quedó la camioneta que impactó contra el vehículo del trabajador del Parque Industrial, ubicado sobre la ruta provincial N° 88.

A casi dos semanas del fuerte accidente que protagonizó en el interior del Parque Industrial General Savio, Guillermo atraviesa una situación desesperante: continúa a la espera de una operación de columna por las lesiones que sufrió en el choque y necesita reunir 21 millones de pesos para costear la intervención.

Carelli, de 45 años, había sido trasladado al Hospital Privado de Comunidad (HPC) después del impacto, ocurrido el martes 22 de septiembre, cuando circulaba a bordo de su Chevrolet Agile por una de las calles internas del predio para llegar a su trabajo y fue embestido por una Renault Alaskan.

Carelli se dirigía a su trabajo en el Parque Industrial General Savio.

Según había relatado a 0223, el impacto se produjo sobre la parte trasera izquierda de su vehículo, en el instante en que ya estaba prácticamente terminando de atravesar la intersección de las calles 4 y 5. Como consecuencia del choque, el Chevrolet hizo un trompo y terminó a más de 10 metros del lugar.

Producto del accidente, la víctima sufrió lesiones en la zona lumbar y requiere una operación sobre las vértebras L4 y L5, por lo que busca reunir el dinero necesario para acceder a la cirugía.

Guillermo, que se dedicaba al mantenimiento industrial, se encuentra sin trabajar mientras busca la manera de pagar la intervención quirúrgica y tampoco cuenta con el vehículo que utilizaba para trasladarse.

El Chevrolet Agile de Guillermo fue embestido por la camioneta que se desplazaba a alta velocidad, según testigos.

"Supuestamente tendría que hacer juicio al seguro, debido a que me chocó del lado izquierdo pero en el paragolpes trasero. Sin embargo, ni siquiera el seguro se hace cargo del auto porque la camioneta tenía la derecha, a pesar de que me impactó cuando ya estaba terminando de cruzar y venía a 80 km/h en una zona con máxima de 30 km/h", cuestionó el damnificado.

En este crítico marco, Guillermo apeló a la solidaridad para reunir los $21 millones que necesita para someterse a la cirugía de columna lumbar. Aquellos interesados en colaborar pueden aportar a través de su alias: "vidrio.musa.figura".