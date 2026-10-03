Promesas, agradecimientos y pedidos: marplatenses participan de la 52ª Peregrinación a Luján

La tradicional Peregrinación Juvenil a Luján comenzó este sábado en la iglesia de San Cayetano del barrio porteño de Liniers y marcó el punto de partida de un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros por distintos municipios del oeste de la provincia de Buenos Aires.

Esta edición, la 52ª, se realiza bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Jóvenes, familias y grupos de distintas parroquias forman parte de la extensa columna que peregrina hacia la Basilica de Luján.

Detrás de cada caminata hay diferentes motivos. Muchos participan para agradecer, otros para realizar un pedido e incluso para cumplir una promesa a la Virgen de Luján.

0223 logró registrar algunos momentos de la caminata a la altura de Merlo, uno de los puntos que atravesó hoy el recorrido antes de continuar por Moreno y General Rodríguez.

En uno de los videos se escucha a los peregrinos rezando mientras avanzan, en medio de una jornada atravesada por la lluvia y las bajas temperaturas.

La Peregrinación Juvenil se realiza desde el año 1975. Con el paso del tiempo se ha convertido en una de las manifestaciones de fe más convocantes del país.

Marplatenses en la peregrinación

“Siempre fue mi deseo”, contó a 0223 Claudia, la marplatense que por primera vez participa del tradicional recorrido. Emprende este camino con una intención muy especial: “Primero, agradecer y pedir por toda la Argentina, y que el año que viene sea mejor para todos”.

La misa central está prevista para este domingo a las 7:00 cuando se espera que la mayor parte de los fieles haya llegado a destino.