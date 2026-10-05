El balcón volvió a ser protagonista: qué características pueden sumar valor a una propiedad

En Mar del Plata, un balcón amplio con vista abierta al mar puede convertirse en uno de los principales diferenciales de un departamento. Imagen: Roomix

Después de años en los que los departamentos tendieron a aprovechar cada metro interior, los espacios exteriores volvieron a ganar protagonismo en la búsqueda de una propiedad. Pero tener un balcón no significa automáticamente que una vivienda valga más: su tamaño, orientación, vista y posibilidades de uso pueden cambiar considerablemente su atractivo.

En Mar del Plata, además, el balcón tiene un diferencial particular. La cercanía al mar hace que una unidad con vista abierta, buena orientación y un espacio exterior aprovechable pueda destacarse frente a otra de características similares. En los portales inmobiliarios de la ciudad, actualmente hay miles de departamentos publicados con balcón y terraza, y la vista al mar aparece como uno de los principales atributos de las unidades ubicadas frente a la costa.

No todos los metros exteriores valen lo mismo

El tamaño es uno de los primeros factores a mirar. Un balcón donde apenas entra una silla cumple una función diferente a uno donde pueden ubicarse una mesa, sillones o incluso una parrilla.

Los balcones aterrazados permiten incorporar usos que van más allá de la circulación, como comer o hacer reuniones al aire libre.

La superficie descubierta también tiene una valoración propia dentro de una tasación, aunque generalmente inferior a la de los metros cubiertos. Como referencia, especialistas inmobiliarios señalan que los balcones pequeños pueden tener una incidencia mayor sobre el valor por metro cuadrado que una terraza descubierta de grandes dimensiones.

Por eso, más que contar solamente los metros, importa qué se puede hacer con ellos.

La orientación también pesa

Un balcón luminoso y soleado durante buena parte del día puede resultar más atractivo que otro de dimensiones similares pero permanentemente en sombra.

En el hemisferio sur, la orientación norte suele favorecer una mayor entrada de luz solar durante buena parte del año, aunque el resultado depende también de la altura del edificio, los inmuebles cercanos y las protecciones solares.

En una ciudad como Mar del Plata, además, conviene considerar cómo se combina la orientación con la exposición al viento y las condiciones propias de la costa.

La vista puede ser un diferencial

Entre dos balcones de igual tamaño, la vista puede marcar una diferencia considerable. Un espacio exterior con perspectiva abierta hacia el mar, una plaza o un parque tiene un atractivo distinto al de otro que mira directamente a una medianera o a otro edificio.

La orientación y la cantidad de luz natural también influyen en cuánto se disfruta un espacio exterior.

Un estudio sobre el mercado residencial encontró una prima de precio asociada a los departamentos con balcón y, particularmente, un valor adicional en aquellos con vista al mar.

En Mar del Plata, ese factor se vuelve especialmente evidente: las publicaciones de departamentos frente al mar destacan de manera recurrente el balcón y la vista como parte central de la propiedad.

Parrilla, cerramiento y terraza propia

Hay otros elementos que pueden convertir un balcón en un verdadero ambiente exterior. Una parrilla, espacio suficiente para comer o una terraza propia permiten ampliar los usos de la vivienda.

Pero hay una diferencia importante entre una propiedad que ya fue diseñada con estas características y agregar modificaciones después. En los edificios de propiedad horizontal, el reglamento y las decisiones del consorcio pueden establecer restricciones sobre determinadas obras. Además, el municipio de General Pueyrredon contempla condiciones específicas para los balcones y sus elementos constructivos.

Una terraza de uso exclusivo puede ampliar considerablemente las posibilidades de una vivienda y convertirse en un diferencial inmobiliario.

Los cerramientos merecen especial atención. Pueden mejorar el aprovechamiento durante todo el año y sumar confort térmico y acústico, pero no deberían evaluarse solamente como una forma de ganar metros: hay que revisar la normativa, el reglamento del edificio y las condiciones estructurales antes de hacer una obra.}

El balcón como parte del valor de una propiedad

A la hora de comparar dos departamentos, entonces, no alcanza con preguntar si tienen balcón. Conviene mirar cuántos metros tiene, hacia dónde está orientado, qué vista ofrece, cuánto sol recibe y qué usos permite.

En Mar del Plata, donde el vínculo con el mar y los espacios exteriores forma parte del atractivo de muchas propiedades, un buen balcón puede ser mucho más que un ambiente complementario: puede convertirse en uno de los atributos que diferencian una vivienda de otra y ayudan a defender su valor en el mercado.