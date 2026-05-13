Fuerte despliegue policial por acopio de explosivos: destruyeron granadas en una detonación controlada

Parte de los explosivos hallados por la policía bonaerense en La Costa.

En el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Federal de Dolores, personal de la SubDDI La Costa llevó adelante un allanamiento en un inmueble del partido de La Costa, ante la presunta existencia de acopio de material explosivo.

El procedimiento contó con un amplio despliegue de seguridad y fue realizado por efectivos de la DDI Dolores y la SubDDI La Costa, con la participación del Grupo GAD junto a un negociador, personal de la División Explosivos, Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Defensa Civil y distintas áreas de seguridad y emergencia.

Las municiones halladas durante el allanamiento en La Costa.

Según confirmaron fuentes policiales en contacto con 0223, como resultado del operativo, se logró la incautación de dos panes de trotyl, tres granadas, 37 cartuchos calibre FAL, 40 cartuchos de escopeta y dos cargadores de FAL.

Asimismo, especialistas de la División Explosivos realizaron la destrucción de las granadas mediante una explosión controlada, siguiendo los protocolos de seguridad vigentes.

En tanto, el resto de los elementos confiscados quedó bajo resguardo judicial.

La Fiscalía Federal interviniente avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de la causa que continúa en investigación bajo un gran hermetismo.