Jugaba con el vecino y terminó con un disparo en el ojo: tienen 11 y 10 años

Jugaban con un rifle de aire comprimido antes de que producirse el incidente.

Un niño de 11 años sufrió una lesión grave en el ojo tras recibir un disparo de rifle de aire comprimido mientras jugaba con un vecino de 10 años en el barrio Villa Anita de La Banda.

Según fuentes policiales, la madre del menor damnificado indicó que el incidente se produjo después de que los niños colocaran un cohete dentro del cañón del arma. Al detonar la pirotecnia dentro, la explosión accionó involuntariamente el mecanismo y provocó el traumatismo directo sobre el ojo izquierdo del nene.

El niño fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda donde fue asistido y se le realizaron las correspondientes curaciones. Luego le dieron el alta médica temporal, pero al persistir el dolor debió reingresar al hospital.

Actualmente, el menor permanece internado en el CEPSI. Allí le practicaron estudios de alta complejidad para evaluar la gravedad de la herida y determinar en consecuencia el tratamiento adecuado que evite secuelas permanentes en su visión.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial de la Comisaría N° 14, quienes labraron los informes de rigor e iniciaron las averiguaciones preventivas tras ser alertados de la situación.