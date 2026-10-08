Prohibieron un aceite falsificado y adulterado en Mar del Plata

A través del Departamento de Bromatología, el Municipio de General Pueyrredon advirtió a la población sobre la prohibición del consumo y comercialización del aceite de girasol marca San Vicente.

En caso de encontrarlos en góndola, denunciar a los teléfonos 499 7736/ 7737/7730.

Según detallaron para distinguir al producto, en el envase figuran los siguientes datos:

Registro Nacional de Establecimientos (RNE) : 02-040.253.

: 02-040.253. Registro Nacional de Productos Alimenticios (Rnpa) : EX-2020-12335931-GDEBA-DIYPAMDAGP.

Manifestaron que la denominación del producto y la lista de ingredientes no coinciden con el análisis de perfil graso.

El motivo de la prohibición radica en que se trata de un producto cuyo RNE corresponde a una empresa que no reconoce el producto como propio -porque no elabora dicha marca- y que el Rnpa corresponde a un aceite de girasol de otra firma.

Además, precisaron que el contenido neto es menor al declarado y que la denominación del producto y la lista de ingredientes no coinciden con el análisis de perfil graso, ya que no se corresponde con el perfil de aceite de girasol. Por esos motivos, concluyeron en que el producto se encuentra falsificado y adulterado.

En ese sentido, inspectores del Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud detectaron la comercialización de dicho producto y procedieron a su decomiso. En caso de encontrar estos productos, le solicitaron a la población comunicarse a los teléfonos 499 7736/7737/7730 o por el correo electrónico bromatologia@mardelplata.gov.ar.

Desde el Municipio recomendaron a la población que se abstenga de consumirlos y a los comerciantes que lo retiren de la venta.