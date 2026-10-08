Castraciones gratuitas y vacunación: cronograma y horarios

Durante la próxima semana, los dispositivos funcionarán en el CEC Nuevo Golf Dulces Sonrisas y la Sociedad de Fomento Belgrano.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos. Previamente se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

Desde el martes 13 de octubre al viernes 16 de octubre, una unidad funcionará en la CEC Nuevo Golf Dulces Sonrisas, ubicado en Calle 81 n° 4705 entre Gianelli y Cerrito, antes de las 8. En los mismos días y horarios se prestará servicio en la Sociedad de Fomento Belgrano, ubicada en Jovellanos 1620.

Las castraciones en todas las sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán 15 castraciones por sede. Para conocer los requisitos y el cronograma de la próxima semana ingresá en mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

Turnos de castración de animales a través de MDQ Digital

Por otro lado, la Secretaría de Salud municipal recuerda que se pueden gestionar los turnos de castración de perros y gatos de forma online para la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani) a través de la plataforma web MDQ Digital, ingresando en mdqdigital.mardelplata.gob.ar.

El sistema (que se renovará los jueves cada 14 días) permite seleccionar la fecha disponible, descargar las recomendaciones pre y postquirúrgicas y gestionar la asistencia. Se podrá solicitar un solo turno por persona cada 60 días, ya sea para perros o gatos.

La turnera se abre hoy jueves 8 de octubre y la siguiente será el jueves 22 de octubre.

En esta primera etapa se habilitan 15 turnos diarios para la mencionada sede. Con el objetivo de optimizar la asignación de los cupos, la plataforma enviará un recordatorio por correo electrónico 48 horas antes de la cita. En caso de no poder concurrir, se solicita cancelar el turno desde el mismo sistema con hasta 24 horas de anticipación. Toda la información está disponible en www.mardelplata.gob.ar/turnoscastraciones