Una mujer con Alzheimer escapó del geriátrico y su familia la busca desesperadamente

Una mujer que padece de Alzheimer escapó este domingo al mediodía de su geriátrico y su familia la busca de manera desesperada porque se encontraría desorientada. Lleva más de cuatro horas sin ser vista.

Se trata de Graciela Berrutti, de 73 años, quien se aloja en el hogar Reinas y Reyes, ubicado en la calle Los Eucaliptos al 700, y alrededor de las 12:30 salió a la calle sin ser percibida por los responsables de la institución.

Graciela tiene 73 años y padece Alzheimer.

De acuerdo al testimonio de su hijo a 0223, que se encuentra conduciendo por la zona para hallarla, la mujer vestía un pantalón gris y un sweater de rayas con los colores rojo, negro y gris claro.

Además, a pesar de que difundieron una imagen suya, aclaró que en la actualidad lleva el pelo más largo y canoso que cuando fue tomada esa fotografía.

Producto de su enfermedad, Berrutti podría estar confundida y perdida por el barrio Bosque Alegre, comprendido por las avenida Juan B. Justo, Reforma Universitaria, Polonia y la calle Heguilor.

En caso de contar información acerca de su paradero, se debe llamar al número 2234541764 o a las autoridades.