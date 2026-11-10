Cuando Mar del Plata era una pasarela: Teté Coustarot recordó las noches inolvidables de los desfiles de Giordano

Hay postales de Mar del Plata que parecen pertenecer a otra época, pero que siguen vivas en la memoria colectiva. Las playas colmadas, las noches de verano, las celebridades que llegaban para pasar la temporada y, entre tantos recuerdos, aquellos desfiles multitudinarios que transformaban la ciudad en una inmensa pasarela a cielo abierto.

Durante años, los eventos organizados por Roberto Giordano fueron una de las grandes atracciones del verano. No se trataba solamente de moda: eran verdaderos acontecimientos sociales y televisivos que convocaban a figuras del espectáculo, modelos consagradas, turistas y curiosos. Las escalinatas, la costa y distintos escenarios se convertían en puntos de encuentro alrededor de un espectáculo que trascendía ampliamente el mundo de la moda.

En diálogo con 0223, Teté Coustarot, una de las protagonistas de aquellas noches, volvió sobre esos recuerdos y dejó una reflexión que resume tanto la dimensión que alcanzaron aquellos encuentros como la dificultad de reproducirlos: “Esos desfiles no se han repetido y no creo que se repitan”.

Para Coustarot, el fenómeno tenía una dimensión difícil de igualar. Instagram: tetecoustarotoficial

Noches que eran el programa del verano

La conductora y modelo recordó con entusiasmo aquellas jornadas en las que la moda se apoderaba de Mar del Plata y se convertía en uno de los grandes atractivos de la temporada.

“¡Qué noche! Unas noches fabulosas. Además era el programa del verano para ver”, expresó. Los desfiles no solamente reunían a una multitud alrededor de las pasarelas: también tenían una enorme repercusión televisiva, especialmente cuando se transmitían y llegaban a millones de espectadores en todo el país.

Aquella exposición convertía a Mar del Plata en una vidriera nacional. La ciudad no solo ofrecía playas, gastronomía y entretenimiento, sino que también se posicionaba como escenario de grandes acontecimientos vinculados con la moda y el espectáculo.

Las imágenes de las pasarelas, las modelos y el público que se acercaba a presenciar los eventos formaban parte de un ritual veraniego. En algunas oportunidades, los desfiles se realizaron en las emblemáticas escalinatas de la ciudad, mientras que el espectáculo también tuvo versiones en Pinamar y Punta del Este.

Para Coustarot, el fenómeno tenía una dimensión difícil de igualar: “Todas las modelos empezaron ahí, todas, todas, todas”, recordó al referirse a las figuras que pasaron por aquellas pasarelas.

Teté Coustarot, Roberto Giordano y Diego Maradona. Instagram: tetecoustarotoficial

El sello de Giordano, una fórmula difícil de repetir

Consultada sobre por qué aquellos acontecimientos dejaron de realizarse y si existe la posibilidad de que regresen, Teté fue contundente: la figura de Roberto Giordano era determinante.

“Porque no está Giordano, que era el gran impulsor. Muchos lo han querido copiar, pero no logran hacerlo”, explicó.

Según recordó, detrás de cada desfile había una estructura enorme, que implicaba trasladar una infraestructura de grandes dimensiones y reunir a alrededor de 100 modelos en una misma pasarela. A eso se sumaban los costos de producción, que en la actualidad serían muy difíciles de afrontar.

Pero, más allá de lo económico, para Coustarot había algo que resultaba irremplazable: la personalidad y la capacidad de ejecución del peluquero y empresario. “Había que tener esa cosa de Giordano que decía: ‘Lo hacemos’, y lo hacía. No hay gente así”, sostuvo.

La moda, por sí sola, no alcanzaba para generar semejante convocatoria. Hacía falta una figura capaz de reunir voluntades, asumir riesgos y transformar una idea en un espectáculo de enorme repercusión.

Durante años, los eventos organizados por Roberto Giordano fueron una de las grandes atracciones del verano. Gentileza: La Nación.

Una postal que quedó en la memoria del verano

Aquellos desfiles fueron parte de una época en la que Mar del Plata concentraba buena parte de la atención del país durante la temporada estival. Los cortes de tránsito en la costa, el movimiento de turistas, la presencia de famosos y la expectativa por ver quiénes desfilarían eran parte de una escena que se repetía verano tras verano.

La ciudad se convertía en escenario, pasarela y espectáculo. Y aunque hoy las formas de consumir moda y entretenimiento sean otras, aquellas noches conservan un lugar especial en la memoria de quienes las vivieron y de quienes las siguieron por televisión.

Actualmente, Teté sigue manteniendo un vínculo cercano con Mar del Plata. Llegó para participar de la inauguración del Festival Internacional de Cine y volvió a destacar el cariño con el que la recibe la ciudad. “Mar del Plata me recibe siempre bien. La gente es excesivamente cariñosa, me encanta”, contó.

También mencionó su costumbre de alojarse en el hotel Hermitage cada vez que visita la ciudad, un lugar que siente como propio. Entre el cine, los encuentros y la gastronomía local, disfruta de una Mar del Plata que, según sus palabras, “no puede estar más linda”.

Quizás aquellos desfiles no regresen, como anticipa Coustarot. Pero hay imágenes que sobreviven al paso del tiempo: una pasarela iluminada frente al mar, cientos de personas esperando detrás de las vallas, las modelos convertidas en estrellas por una noche y una ciudad que, durante unas horas, parecía tener todos los ojos del país puestos sobre ella.

Porque los desfiles de Giordano fueron mucho más que moda. Fueron parte de la identidad de un verano marplatense que dejó huellas y que todavía despierta nostalgia.