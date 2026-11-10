Fue abuelo y no llegó a conocer a su nieto: murió el motociclista que chocó hace un mes

Identificaron al motociclista que murió luego de permanecer semanas internado tras chocar contra un colectivo

El hombre de 47 años que había protagonizado un grave accidente de tránsito al chocar contra un colectivo el pasado 9 de octubre falleció luego de permanecer varias semanas internado en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El siniestro ocurrió alrededor de las 11, en la intersección de Juan B. Justo y Lobería. Según las primeras informaciones, Gerardo Maximiliano Dufour intentó sobrepasar por la derecha a un colectivo que se disponía a doblar, pero terminó impactando violentamente contra uno de sus laterales.

Identificaron al motociclista que murió luego de permanecer semanas internado tras chocar contra un colectivo

Como consecuencia del choque, el motociclista cayó de espaldas y golpeó fuertemente la cabeza contra el asfalto, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad. Si bien fue intervenido quirúrgicamente el mismo día del accidente, su estado de salud no presentó mejorías.

Según relató su hermana a 0223, Dufour no tenía actividad cerebral, su cerebro estaba "desconectado en un 90%" y no reconocía a sus seres queridos. Además, durante la internación contrajo neumonía y meningitis.

El hombre de 47 años permanecía internado en terapia intensiva desde el pasado 9 de octubre.

Fuentes oficiales informaron que la víctima no llevaba el casco colocado al momento del impacto. Esta circunstancia, sumada a la violencia de la caída, agravó las consecuencias del siniestro y las lesiones sufridas en la cabeza.

En un primer momento, la causa judicial había sido caratulada como lesiones culposas, pero tras el fallecimiento del motociclista deberá modificarse la calificación legal. La investigación continuará para establecer las circunstancias del accidente y determinar las eventuales responsabilidades.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12 en la intersección de Juan B. Justo y Lobería.

Gerardo Dufour se había desempeñado como chofer de colectivo durante cinco años en su juventud, aunque decidió abandonar esa actividad debido a la inseguridad. Actualmente trabajaba como plomero gasista.

Dufour era padre de tres hijos: un varón de 24 años y dos niñas de 13 y 7. Además, el pasado 31 de octubre se había convertido en abuelo, cuando su hijo mayor fue padre de un nene.

Su fallecimiento se produjo después de varias semanas de internación y de atravesar un cuadro clínico irreversible, a raíz de las graves lesiones neurológicas sufridas en el accidente.